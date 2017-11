Rihanna est l'invitée d'honneur du numéro de Noël de Vogue Paris

Rihanna est la vedette de non pas une, mais trois couvertures de Vogue Paris! La chanteuse est l'invitée d'honneur du numéro de décembre 2017/janvier 2018 du magazine, et pour l'occasion, des photographes de mode renommés ont pris la chanteuse en photo. Il s'agit de Jean-Paul Goude, de Juergen Teller et du duo de photographes Inez & Vinoodh.

Sur la première couverture, photographiée par Juergen Teller, on peut voir Rihanna vêtue d'un énorme manteau de fausse fourrure vert lime, les cheveux entourés d'une serviette.

Sur la deuxième couverture, photographiée par Inez & Vinoodh, on observe une Rihanna avec une coiffure qui rappelle les années 1960 habillée en Dior.

@VogueParis Cover #2 Shot by @InezandVinoodh Styled by @melzy917 Hair by @YusefHairNYC Makeup by @stephane_marais_official Nails by @redhotnails Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri) le 20 Nov. 2017 à 9h17 PST

Pour cette troisième couverture, photographiée par Jean-Paul Goude, on retrouve une Rihanna élégante vêtue d'un béret en cuir à voile. Son cou est recoupé, donnant à la photo un effet vintage et surréaliste.

@VogueParis on stands Dec.1 Cover #3 Shot by @jeanpaulgoudeofficial Styled by @aleksworo Hair by @YusefHairNYC Makeup by @stephane_marais_official Nails by @jennynails Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri) le 20 Nov. 2017 à 9h22 PST

«Elle est l'une des artistes les plus emblématiques de ce début du XXIème siècle. Plus de deux cent millions de disques vendus sur les vagues du R&B, de la dance, du rock et du reggae, des coups d'éclat vestimentaires sur tous les tons, du streetwear le plus rutilant au classique le plus déroutant, la rage de réussir, des tatouages hurlants scandés sur sa peau, Rihanna est une star à part, au premier rang du Hall of Fame», a écrit Emmanuelle Alt, la rédactrice en chef de Vogue Paris, en éditorial.

C'est vrai que Rihanna était partout en 2017. En effet, la chanteuse a collaboré avec plusieurs artistes, dont Kendrick Lamar sur Loyalty et N.E.R.D sur la chanson Lemon.

Outre la musique, Rihanna s'est fait remarquer avec sa nouvelle collection de produits de beauté Fenty Beauty. La chanteuse a aussi collaboré avec la marque Puma pour sa collection Fenty Puma by Rihanna ainsi qu'avec Stance pour des collections de chaussettes. Rihanna: chanteuse, femme d'affaires, designer...Rien ne l'arrête!

Le numéro de Vogue Paris dont Rihanna est l'invitée d'honneur sera disponible en kiosques dès le 1er décembre prochain.