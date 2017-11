L'actrice américaine Della Reese, qui s'est notamment fait connaître grâce au rôle de Tess dans la série «Touched by an Angel» («Mon ange»), est morte à l'âge de 86 ans.

Sa covedette de la série, Roma Downey, a précisé dans un communiqué, lundi, que Della Reese était morte paisiblement, dimanche soir, en Californie. La cause du décès n'a pas été mentionnée.

Avant le début de «Touched by an Angel» en 1994, Della Reese était surtout connue comme chanteuse, bien qu'elle ait participé à d'autres séries et même animé son propre talk-show, «Della».

On l'a notamment vue dans «Night Court», «L.A. Law» («La loi de Los Angeles») et «Designing Women».

La chaîne CBS avait pris un risque avec «Touched by an Angel», qui racontait l'histoire d'un ange apprenti (Roma Downey) et de sa superviseure (Della Reese). L'histoire de ces deux personnages ayant été envoyés sur Terre pour résoudre les problèmes des gens semblait avoir peu de chances de connaître du succès dans un univers télévisuel dominé par les comédies et les drames policiers.

La première saison avait d'ailleurs obtenu des cotes d'écoute médiocres, mais la série a fini par trouver son public et est devenue l'une des plus populaires à la télévision. La dernière saison a été diffusée en 2003.