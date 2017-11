Bella Hadid magnifique lors du défilé Victoria's Secret à Shangai

Les photos et infos du défilé Victoria's Secret à Shangai commencent à filtrer. Si on a vu une vidéo de la mannequin chinoise tomber en plein show, on a pu constater également ô combien Bella Hadid était parfaite au cours du défilé de lingerie le plus attendu de l'année.

Si sa soeur Gigi s'est vue interdire l'entrée en Chine, Bella était bel et bien là pour le défilé, époustouflante de beauté sous toutes les coutures. Un vrai Ange au top.

Dans cet ensemble noir, magnifique.

En doré très vestale.

Bella n'a pas boudé son plaisir. C'est la fête!

Voici la photo de famille de tous les Anges qui ont défilé à Shangai.