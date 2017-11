Un homme arrêté pour avoir tenté de s'introduire dans la Maison-Blanche

Un homme a été placé en détention après avoir tenté de franchir l'une des barrières de sécurité de la Maison-Blanche, ont annoncé les services secrets américains, dimanche.

Le président Donald Trump se trouvait à l'intérieur du bâtiment au moment de l'incident, survenu tôt dimanche matin.

Les services secrets ont fait part de la nouvelle sur Twitter vers 8 h, dimanche.

