Trump regrette d'être intervenu pour libérer des joueurs de basket arrêtés en Chine

Donald Trump a affirmé dimanche qu'il regrettait d'être intervenu pour faire libérer trois joueurs américains de basket universitaire arrêtés en Chine pour vol à l'étalage, après les propos jugés ingrats du père de l'un d'entre eux.

"J'aurais dû les laisser en prison!", s'est exclamé le président américain sur Twitter visiblement irrité par les déclarations de LaVar Ball, un ancien joueur de basket et de football américain et père du joueur de Los Angeles, LiAngelo.

Now that the three basketball players are out of China and saved from years in jail, LaVar Ball, the father of LiAngelo, is unaccepting of what I did for his son and that shoplifting is no big deal. I should have left them in jail!