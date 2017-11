Syrie: le régime chasse l'État islamique de Boukamal, pilonne un fief rebelle

L'armée syrienne et ses alliés ont chassé de nouveau dimanche le groupe Etat islamique (EI) de Boukamal, dernière ville aux mains de l'organisation ultraradicale en Syrie où les jihadistes n'ont plus que quelques poches.

Sur un autre front du conflit, les bombardements du régime syrien sur la région rebelle de la Ghouta orientale, près de Damas, ont fauché encore des vies, l'ONU appelant les belligérants à ne plus viser les civils.

Un vidéaste de l'AFP dans cette région a vu des scènes insoutenables de médecins tentant de sauver des enfants grièvement blessés, les yeux hagards en attendant des perfusions d'urgence, les membres abîmés par des éclats. Dans une salle, un homme désespéré embrasse le corps sans vie d'un enfant.

Dans l'est syrien, l'EI a perdu Boukamal, la dernière ville sous son contrôle en Syrie.

Avec ce dernier revers, l'organisation jihadiste ne contrôle plus que quelques poches en Syrie, où son "califat" autoproclamé en 2014 s'est effondré.

"L'armée syrienne et les forces supplétives et alliées ont pris le contrôle de la ville de Boukamal et procèdent au nettoyage des mines et des explosifs plantés par l'EI", a indiqué une source militaire syrienne à l'AFP.

"L'EI a opposé une résistance féroce, en ayant recours aux engins explosifs et aux kamikazes. Mais le siège de la ville a permis à l'armée de remporter la bataille", a-t-elle précisé.

L'armée avait annoncé début novembre avoir reconquis cette ville avant que les jihadistes ne réussissent quelques jours plus tard à en reprendre le contrôle.

L'agence de presse officielle syrienne Sana a également rapporté que les troupes gouvernementales et leurs alliés "ont écrasé les dernières poches des terroristes de l'EI dans la ville".

L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a pour sa part confirmé que le régime contrôlait totalement Boukamal.

"Les combattants de l'EI se sont retirés vers le fleuve Euphrate", situé directement à l'est de la cité, a précisé à l'AFP son directeur Rami Abdel Rahmane.

D'après lui, combattent aux côtés de l'armée syrienne, le Hezbollah libanais, les Gardes de la révolution iraniens ainsi que des milices irakiennes, tous alliés de Damas.

Appuyées par l'aviation russe, les forces du régime avaient réussi jeudi à reprendre pied dans cette ville située tout près de la frontière irakienne, dans la province pétrolière de Deir Ezzor.

En 2014, à l'issue d'une percée fulgurante, les jihadistes s'étaient emparés de près de la moitié de la Syrie et de près d'un tiers du territoire irakien, et avaient proclamé un "califat" à cheval entre ces deux pays.

Mais aujourd'hui, l'EI n'a plus que des poches dans l'est, le centre et le sud de la Syrie. En Irak, elle a aussi perdu son dernier fief urbain vendredi et ne contrôle plus que quelques territoires désertiques.

- Escalade autour de Damas -



Ailleurs en Syrie, pays déchiré par une violente guerre depuis 2011, les troupes de Bachar al-Assad continuaient de bombarder intensément la région rebelle assiégée de la Ghouta, près de Damas, pour le sixième jour consécutif.

Au moins huit civils ont été tués et 25 autres ont été blessés dans des bombardements sur les villes de Douma et Mesraba, selon l'OSDH.

Le vidéaste de l'AFP a vu de nombreux blessés dans un hôpital de Douma, la plus grande ville de la Ghouta.

L'intensification des bombardements du régime intervient après une attaque mardi du groupe rebelle islamiste Ahrar al-Cham contre une base de l'armée syrienne près de la localité de Harasta.

Répondant à leur tour aux frappes du régime, les insurgés ont tiré des obus sur la capitale syrienne, faisant plus d'une dizaine de morts cette semaine.

La guerre complexe en Syrie impliquant de multiples acteurs a fait plus de 330 000 morts depuis mars 2011.