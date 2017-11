Lena Dunham s'excuse d'avoir défendu Murray Miller

Plus tôt cette semaine, Lena Dunham défendait Murray Miller, un auteur et producteur sur son émission Girls, qui a été accusé d'avoir violé l'actrice Aurora Perrineau en 2012, alors qu'elle avait 17 ans.

Samedi soir, l'actrice est revenue sur ses propos sur Twitter. Elle a partagé une nouvelle déclaration s'excusant de celle qu'elle avait sortie quelques jours plus tôt publiée conjointement avec Jenni Konner, productrice et auteure de Girls.

«En tant que féministes, nous vivons et mourons par nos politiques, et croire les femmes est le premier choix que nous faisons quand nous nous réveillons. Ceci dit, je ne pensais jamais que j'allais sortir une déclaration pour publiquement soutenir une personne accusée d'agression sexuelle, mais j'ai naïvement pensé que c'était important de partager ma perspective sur la situation de mon ami comme je l'ai perçue dans les coulisses pendant les derniers mois», écrit-elle. «Je comprend maintenant que c'était vraiment le mauvais moment pour sortir avec une déclaration comme celle-ci et je suis vraiment désolée», continue-elle.

Lena Dunham termine sa déclaration en disant qu'elle et Jenni Konner «regrettent cette décision avec chaque fibre de leurs corps.»

La déclaration de Dunham n'a pas fait l'unanimité. En effet, plusieurs utilisateurs de Twitter ont pris des captures d'écran de listes d'articles portant sur le fait que Dunham s'excusait. «Elle peut ajouter ça à cette liste d'excuses.»

«Vous pourriez contre-vérifiez avec celle-là» a tweeté Jill W. Klausen.

Une autre utilisatrice a écrit: «Tu es une des raisons pour lesquelles les femmes ne dénoncent pas, parce qu'elles doivent entendre des âneries comme ça de gens comme toi qui devraient être mieux avisés.»

