Chrissy Teigen demande un service à ses fans sur Twitter et le résultat est hilarant

Chrissy Teigen en a fait rigolé plusieurs samedi alors qu'elle faisait semblant de participer au défilé de Victoria's Secret à Shanghai.

Elle a d'abord tweeté: «Je suis tellement nerveuse de fermer le défilé de Victoria's Secret!!! Il faut que j'aille au gym une dernière fois LOL!!!!»

Crazy nervous to close the Victoria's Secret fashion show tonight!!! Better get one last gym sesh in LOL!!!! — christine teigen (@chrissyteigen) 18 novembre 2017

Elle en a rajouté en tweetant: «Regardez mon actualité Instagram! Je suis en direct de Shanghai bébé WOOOOOOOOOO!».

Check my instagram story !!! I am live from shanghai baby WOOOOOOOOOO — christine teigen (@chrissyteigen) 18 novembre 2017

Chrissy rigolait, parce qu'elle ne fait pas partie des mannequins défilant pour Victoria's Secret cette année.

Elle a ensuite tweeté: «J'aimerais savoir utiliser Photoshop».

I wish I knew how to photoshop — christine teigen (@chrissyteigen) 18 novembre 2017

Proactive, elle a demandé aux internautes s'ils pouvaient utiliser Photoshop pour qu'elle soit inclue dans la photo de groupe des mannequins Victoria's Secret.

Can someone photoshop me into this pic.twitter.com/ULf1qPglsa — christine teigen (@chrissyteigen) 18 novembre 2017

Eh bien, les réponses des internautes n'ont pas tardé, et les résultats sont hilarants!

«J'ai deux options pour toi», a écrit l'utilisateur @ontheeheight en joignant deux photos hilarantes.

I have two options for you pic.twitter.com/r5L05GwpI1 — Julian (@ontheeheight) 18 novembre 2017

«Ne me demande pas pourquoi, mais j'ai mis ton visage partout parce que... pourquoi pas?» a tweeté l'utilisatrice @mileyisworth. Publiée samedi, la photo a déjà été aimée plus de 11 000 fois!

DON'T ASK ME WHY, i just edited your face in all of them bc why not? KJHJKAHSJKHKJH K pic.twitter.com/YTZX5wBko4 — yoss,,✧ (@mileyisworth) 18 novembre 2017

Une autre utilisatrice a ajouté Chrissy et changé les couleurs et c'est tellement bien fait, on dirait qu'elle y était!

Edited it a lil pic.twitter.com/acFI7hgtzm — Miss Malatji (@ItsMats_) 18 novembre 2017

Sur une des photos, on voit Teigen manger un hamburger.

«Chrissy Teigen: mère, femme, mannequin de Victoria's Secret» a tweeté Anna Miller.

Chrissy Teigen: mom, wife, VS model. pic.twitter.com/0GPW4EdiC9 — Anna Miller (@annamill3r) 18 novembre 2017

Il y a tellement de photos qui ont été modifiées qu'on pourrait passer le reste de la journée à les regarder parce que c'est vraiment hilarant!

Si Chrissy Teigen ne défile pas à Shanghai avec les anges, elle aura pourtant plusieurs clichés qui prouvent qu'elle y est!

À voir aussi: