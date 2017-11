Céline Dion célèbre le 20e anniversaire de «Let's Talk About Love»

Céline Dion, émotive après avoir chanté «My heart will go on» aux Billboard Music Awards, en mai dernier.

Céline Dion a plusieurs albums derrière la cravate, mais Let's Talk About Love, son cinquième album, reste un des plus marquants.

L'équipe de la chanteuse a publié un message sur Facebook pour souligner le vingtième anniversaire de l'album. En effet, l'album est sorti le 14 novembre 1997.

«C'est un des albums de Céline qui a eu le plus de succès au monde, avec 15 chansons incroyables qui incluent des collaborations extraordinaires avec certaines des meilleures voix au monde», est-il écrit. «L'album présente la chanson célèbre de Céline, My Heart Will Go On, qui a gagné un Oscar pour meilleure chanson originale en 1998 de même qu'un Grammy pour chanson de l'année.»

L'album Let's Talk About Love a aussi gagné un Grammy pour album de l'année et a été un des plus grands succès de la carrière de Céline. C'est d'ailleurs un des albums qui s'est le mieux vendus au monde avec 31 millions de copies écoulées.

Rappelons que sur cet album, Céline a fait des collaborations avec plusieurs vedettes de la chanson, dont Barbra Streisand, Luciano Pavarotti et les Bee Gees.

