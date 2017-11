Serena Williams est une femme mariée!

C'est une grosse semaine pour Serena Williams! En effet, après avoir foulé le tapis rouge lundi soir pour la première fois depuis son accouchement, elle s'est mariée jeudi soir avec son amoureux Alexis Ohanian Sr. à Nouvelle-Orléans. Si les tourtereaux se sont dit oui jeudi, c'est seulement depuis quelques heures qu'on peut voir les sublimes photos de leur grand jour.

Ohanian a partagé plusieurs clichés magnifiques du mariage sur Instagram, en plus de messages très touchants adressés à sa douce. «Tu es la meilleure de tous les temps, pas juste en sport, mais en tant que mère et femme», a-t-il écrit. «Je suis tellement excité à l'idée d'écrire plusieurs autres chapitres de notre conte de fées ensemble. Et toute ma vie, je ne l'ai pas réalisé, mais j'attendais ce moment. Et tout ce que j'ai fait, tout ce dont je suis fier dans ma carrière et dans ma vie n'est rien en comparaison avec ce qu'on fait aujourd'hui. Je suis tellement reconnaissant et tellement en amour.» Trop mignon!

Encore plus mignon est le fait que le couple s'est marié le 16 novembre pour rendre hommage à la mère d'Ohanian, décédée 9 ans plus tôt. «C'est sa fête, et on voulait qu'elle soit représentée au mariage», a révélé Serena à Vogue. «Évidemment, on aimerait qu'elle soit ici avec nous, mais le fait de choisir son anniversaire comme date de mariage était une bonne façon de s'assurer qu'elle est toujours impliquée et qu'on se sente connecté à elle pendant notre grand jour.»

Ohanian était fier de partager des photos du mariage sur sa page Instagram. Il a d'ailleurs partagé une photo du couple avec leur fille, Alexis Olympia Ohanian Jr.

Official. 📸 @melbarlowandco @allanzepedaphotography Une publication partagée par Alexis Ohanian Sr.🗽 (@alexisohanian) le 17 Nov. 2017 à 21h28 PST

Le magazine Vogue était sur place en exclusivité et a révélé des détails sur le mariage, en plus de photos magnifiques.

Le couple aurait pratiqué leur première danse une dernière fois l'après-midi avant leur mariage. Et selon la photo qu'Ohanian a publié sur Instagram, ça semblait fabuleux!

💃🏿🕺🏻 📸 @melbarlowandco @allanzepedaphotography Une publication partagée par Alexis Ohanian Sr.🗽 (@alexisohanian) le 18 Nov. 2017 à 7h37 PST

Serena Williams étant une vedette internationale, plusieurs des invités aussi. On parle de Beyoncé, de Kelly Rowland, de Kim Kardashian West, de Ciara et de LaLa Anthony, entre autres.

🌹 Une publication partagée par Kelly Rowland (@kellyrowland) le 18 Nov. 2017 à 7h34 PST

#BallGown. @MichaelCostello ❤️ Une publication partagée par Ciara (@ciara) le 18 Nov. 2017 à 7h58 PST

Serena Williams portait une robe de Sarah Burton pour Alexander McQueen et des bijoux de XIV Karats d'une valeur totale de 3,5 millions $US. La deuxième robe de Serena, celle dans laquelle elle a dansé sa première danse, est signée Versace. Il a fallu cinq brodeurs travaillant 1500 heures au total pour créer la robe, a révélé Donatella Versace à Vogue.

Le couple a travaillé avec l'organisatrice de mariage Jennifer Zabinski, et l'expérience a été positive, selon Serena. «Le processus s'est bien passé!» explique Serena. «La communication est vraiment importante pour moi, et Jennifer et son équipe ont été excellents à donner des mises à jours et à faire bouger les choses.»

Le mariage de Serena Williams et d'Alexis Ohanian en était vraiment un de rêve. Il y a avait même un carrousel comme surprise à la fin de la soirée!