La compagnie d'Ivanka Trump a partagé des conseils pour le «Thanksgiving» sur Twitter et ça n'a pas bien passé

La compagnie de mode de vie d'Ivanka Trump a voulu partager des trucs de décoration sur Twitter plus tôt cette semaine. Mais le tweet du compte d'Ivanka Trump HQ lié à un article sur le site web à propos de comment mettre la table pour l'occasion n'a pas été bien reçu. «Vous ne savez pas comment décorer votre table pour Thanksgiving? Problème résolu» est-il écrit.

Have no idea how to decorate your Thanksgiving table? Problem solved: https://t.co/2ssrjO7yPl pic.twitter.com/f4T1Oqr5c7 — Ivanka Trump HQ (@IvankaTrumpHQ) 16 novembre 2017

Même si les trucs de décoration viennent d'un designer indépendant, ça n'a pas arrêté les gens de s'indigner contre Ivanka Trump.

Plusieurs internautes se sont demandé comment on pouvait avoir les moyens d'acheter tout cet éventail d'items tandis que d'autres ont suggéré des objets en lien avec la famille Trump. Voici un échantillon des réactions.

«...wow, même les citrouilles sont blanches.»

...wow, even the pumpkins are white. — Houston Harker (@htharker) 18 novembre 2017

«Bien sûr, même les mini citrouilles qui se font manger par l'énorme coquille sont blanches.»

of course even the mini pumpkins being eaten by the giant clamshell gotta be ~white~ https://t.co/GBhsfzzHMM — Nicole Chung (@nicole_soojung) 18 novembre 2017

«Est-ce que je peux suggérer un motif de nappe?» a tweeté un autre utilisateur.

May I suggest a tablecloth motif: pic.twitter.com/t2GuxsQKBO — Lil O (@Lilobri) 18 novembre 2017

«Awe! Mignon! Malheureusement je vais essayer de couvrir la thérapie de mes enfants parce que Medicaid a arrêté de payer pour celles-ci depuis que ton père est président» a écrit l'utilisatrice @lucyimperial.

Awe! Lovely! Sadly I'll still be looking how to cover my babies therapies since Medicaid stop paying for them since your dad is President. https://t.co/zZLK4RpBKQ — Imperial warrior 🌊🌊🌊🌊 (@lucyimperial) 18 novembre 2017

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.

