Un tweet de Trump critiquant un sénateur démocrate lui revient au visage

Après qu'il ait critiqué le 16 novembre l'attitude du sénateur démocrate Al Franken, qui est accusé d'agression sexuelle, Donald Trump a essuyé plusieurs reproches.

La présentatrice de nouvelles Leann Tweeden avait accusé le même jour Franken de l'avoir touchée et embrassée sans son consentement lors d'un événement en 2006.

La critique du président américain concernait notamment une série de photographies.

The Al Frankenstien picture is really bad, speaks a thousand words. Where do his hands go in pictures 2, 3, 4, 5 & 6 while she sleeps? ..... November 17, 2017

«Cette photo d'Al Frankenstien est vraiment horrible et vaut mille mots. Où sont placées ses mains, alors qu'elle dort? ....»

Les critiques envers Trump n'ont pas tardé à se faire sentir, plusieurs utilisateurs de Twitter qualifiant le président américain d'hypocrite, alors que plus d'une douzaine de femmes l'ont accusé d'agression sexuelle. Le mutisme du chef d'État concernant la situation du républicain Roy Moore, accusé d'agressions sexuelles contre des mineures alors qu'il avait une trentaine d'années, a également été pointé du doigt.

Ninni Laaksonen

Jessica Drake

Karena Virginia

Cathy Heller

Summer Zervos

Kristin Anderson

Jessica Leeds

Rachel Crooks

Mindy McGillivray

Natasha Stoynoff

Jennifer Murphy

Cassandra Searles

Temple Taggart McDowell

Jill Harthhttps://t.co/7kmc6bjmge — Judd Legum (@JuddLegum) November 17, 2017

Judd Legum, le fondateur du site de nouvelles ThinkProgress, énumère les femmes ayant accusé Donald Trump d'avoir commis des gestes d'inconduite sexuelle sur leurs personnes.

"I'm automatically attracted to beautiful women — I just start kissing them, it's like a magnet. Just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything." https://t.co/x6E8KNzURU — Joy Reid (@JoyAnnReid) November 17, 2017

«Je suis automatiquement attiré par les jolies femmes. Je ne peux pas m'empêcher de les embrasser, c'est comme un aimant. Je les embrasse. Je n'attends même pas. Et quand vous êtes une célébrité, elles vous laissent faire. Vous pouvez faire n'importe quoi.» L'auteure Joy-Ann Reid reprend des propos controversés de Donald Trump tenus lors d'un entretien avec l'animateur d'une émission de télévision en 2005.

Imagine how damaging it would be for "Al Frankenstein" if there was a video of him saying he routinely commits sexual assault pic.twitter.com/YiAlRquT1G — Robert Maguire (@RobertMaguire_) November 17, 2017

«Imaginez à quel point ce pourrait être dommageable pour "Al Frankanstein" s'il existait une vidéo de lui racontant qu'il commettait régulièrement des agressions sexuelles.»

Trump has more than a dozen, on-the-record, allegations of sexual assault against him, and was caught on tape bragging about committing sexual assault. This is a dangerous game for him to play. https://t.co/seUnYcBuhU — Ezra Klein (@ezraklein) November 17, 2017

«Trump a plus d'une douzaine d'allégations enregistrées d'agressions sexuelles qui pèsent contre lui et a été enregistré alors qu'il se vantait de poser des gestes d'agression sexuelle. Il joue à un jeu dangereux.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.