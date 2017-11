Un magnifique voyage agrotouristique en Tanzanie

Au-delà des safaris photo et des randonnées au sommet du mont Kilimandjaro, la Tanzanie cache des trésors agrotouristiques. Une raison de plus d'aller y faire un tour.

Le café sur la montagne

Sur les flancs du plus haut sommet d'Afrique (5895 m) poussent des milliers de plants de café. Un peu d'altitude et d'air plus frais est la recette idéale pour produire un café de grande qualité. Que vous vous rendiez au sommet du Kilimandjaro ou non, rendez-vous dans une petite plantation de café pour apprendre d'où provient réellement votre infusion matinale préférée. Cela permet aussi de constater à quel point les producteurs de café travaillent fort pour nous offrir ces grains convoités par tant de gens partout dans le monde. Pour planifier une visite dans un village : homelandadventures.com

Photo: Vue sur le mont Kilimandjaro depuis les plantations de canne à sucre de TPC, tout près de la ville de Moshi.

La plus ancienne plantation de canne à sucre

À 30 minutes au sud de Moshi, la ville au pied du Kilimandjaro, se trouve la plus ancienne plantation de canne à sucre en Tanzanie. Bien que tout le monde gagnerait à réduire sa consommation de sucres ajoutés, la plupart d'entre nous en consommons tout de même chaque jour. Puisque la canne à sucre ne pousse pas chez nous, il est plutôt difficile de nous imaginer comment elle pousse. Et comme dans le cas du café, il est important de prendre conscience de tout le travail qui se cache derrière cette culture, particulièrement dans les plantations où la canne est encore coupée à la main.

L'influence indienne dans la cuisine tanzanienne

Nombreux sont les Indiens a avoir mis les pieds en Afrique de l'Est, que ce soit lors de la construction des chemins ou plus récemment. Petit à petit la cuisine indienne a pris sa place dans la cuisine locale. Si bien que même si vous êtes perdus dans le fond d'un petit village tanzanien, vous trouverez sans doute des chapatis, des samosas et du chai masala.

Photo: Brochettes de fruits de mer au marché Forodhani à Stone Town, Zanzibar

Zanzibar : l'île aux épices

L'archipel de Zanzibar a tout pour plaire : des plages de sable blanc à faire rêver, une faune marine impressionnante qui comble de bonheur tous les adeptes de plongée et des plantations d'épices à profusion. Tous les plats, même les traitements au spa sont parfumés à souhait. À Unguja, l'île principale communément appelée Zanzibar, il ne faut pas passer à côté d'une visite dans une plantation d'épices. Dans un autre ordre d'idée, ceux qui aimeraient profiter de leur passage au paradis gustatif pour aller nager avec les requins-baleines, rendez-vous à Mafia de novembre à avril. C'est aussi beaucoup plus calme qu'à Zanzibar.

Quelques bonnes adresses d'hébergement hors pair :

À Arusha avant ou après un safari : Moivaro Coffee Plantation Lodge & Estate

Près de Moshi, il est possible de dormir à côté de la plantation de canne à sucre.

À Zanzibar : Maru Maru, à deux pas du fort de Stone Town, c'est l'endroit idéal pour profiter de la ville et des couchers de soleil magnifiques sur la terrasse sur le toit.

Sur la côte est de Zanzibar : Michamvi Sunset Bay se trouve justement dans une baie faisant face à l'ouest. Encore une fois, les couchers de soleil sont sublimes, tout comme leur cuisine.

Sur l'île de Mafia : Big Blu est aussi un centre de plongée PADI. www.bigblumafia.com

