L'inquiétant message de Lil Peep posté la veille de sa mort sur Instagram

Le chanteur américain Lil Peep, de son vrai nom Gustav Ahr, s'est éteint ce jeudi 16 novembre à l'âge de 21 ans. Les circonstances de son décès sont encore inconnues. Mais plusieurs médias américains parlent déjà d'une overdose.

La disparition du jeune rappeur a été confirmée par ses managers. Chase Ortega s'est exprimé sur Twitter: "Je redoutais cet appel depuis un an." Son autre agent, Mikey Cortez, a quant à lui avoué sa grande tristesse sur Instagram: "Je ne peux pas croire que ce soit réel. Je t'aime et je t'aimerai toujours."

I'm completely heart broken and lost right now. I can't even feel it's not real. I love you and I'll miss you always. One of the realest. 😢. Please someone tell me this isn't real. Une publication partagée par Ralph Lauren Cholo 🐎 (@mikeycortez) le 15 Nov. 2017 à 21h34 PST

Des messages inquiétants

Sur Instagram, le jeune rappeur publiait régulièrement des clichés sur son quotidien, son parcours, son univers ou encore ses passions. Ce mercredi, veille de sa disparition, il dévoilait d'ailleurs plusieurs photos et vidéos où il se mettait en scène.

Des publications légendées par des messages jugés "énigmatiques". Sur le cliché présenté ci-dessous, Lil Peep écrivait en commentaire: "Quand je serai mort, vous m'aimerez."

When I die You'll love me Une publication partagée par @lilpeep le 14 Nov. 2017 à 23h16 PST

Dans une vidéo également diffusée sur Instagram ce mercredi, le jeune rappeur lâchait un autre message au ton pour le moins équivoque: "Je veux juste être tout le monde. Je veux beaucoup de choses de la part des gens mais ensuite, je ne veux plus rien de leur part. En même temps, vous me connaissez. Je ne laisse pas les gens m'aider et j'ai besoin d'aide mais pas quand j'ai mes pilules. Mais c'est temporaire, un jour peut-être, je ne mourrai pas jeune et je serai heureux? Ce qui est heureux, je suis toujours plein de bonheur pendant 10 secondes et c'est ensuite terminé. Je suis vraiment fatigué de tout ça."

Enfin, un autre cliché l'illustrait en train de prendre des cachets, du Xanax (un anxiolytique d'action rapide) selon le site américain Uproxx. De nombreux fans particulièrement affectés par son décès continuent de commenter ses publications. Les "Rest in Peace" (Repose en paix) côtoient les messages de prévention contre les drogues.

🐣👅fucc it Une publication partagée par @lilpeep le 15 Nov. 2017 à 5h39 PST

