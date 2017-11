Le gratin de la mode québécoise était présent au déjeuner du CAFA

Jeudi 16 novembre, la présidente des CAFA - Les Canadian Arts and Fashion Awards - Vicky Milner, était venue de Toronto pour rencontrer le gratin de la mode montréalaise. L'occasion d'immortaliser des styles des plus tendance.

Les CAFA célébreront le cinquième anniversaire de leur gala de remise des prix le vendredi 20 avril 2018, au Fairmont Royal York de Toronto. Suite au succès de l'édition 2017 – qui a honoré plusieurs leaders de la mode comme Imran Amed, Erdem et Iris Apfel.

Au cours des cinq dernières années, les CAFA ont évolué en dix-sept catégories de prix, reconnaissant les talents canadiens de l'industrie de la mode en matière de design, de style, de mannequinat, de photographie, d'impact social et de médias numériques. Une nouvelle catégorie pour 2018 : le prix du designer de vêtements d'extérieur de l'année, remis à un designer de vêtements d'extérieur canadien qui a fortement marqué l'industrie des vêtements de plein air au Canada et à l'étranger.

« Alors que les CAFA entament leur cinquième année, nous ne pourrions être plus fiers de ce que nous avons accompli en tant que communauté au cours de ces années, ou plus excités pour ce qui nous attend. Nous poursuivons notre engagement à offrir une meilleure visibilité et un marché plus fort aux artisans et artisanes de la mode canadienne, tant au Canada qu'à l'étranger », affirme la présidente des CAFA, Vicky Milner.

« Depuis 2014, les CAFA réalisent un travail exceptionnel en mettant en valeur et en rehaussant le profil de nos talents canadiens », affirme Suzanne Rogers, membre du jury des CAFA et grande partisane de la mode canadienne.