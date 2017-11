Envie de changer votre décoration intérieure? C'est ici!

La marque montréalaise de mobilier en ligne, élément de base, s'installe à nouveau dans le Vieux-Montréal au 395 Notre-Dame Ouest jusqu'au 31 décembre 2017. Nous étions au lancement de la nouvelle édition de cette boutique éphémère spectaculaire.

Pour cette édition, Creative Flats - le duo créatif derrière ce pop-up - propose un univers audacieux et éclatant. Au programme: deux espaces entièrement colorés : un vert, l'autre rose. Recouverts de moquette verte et rose, et aménagés avec des meubles dans les mêmes teintes ainsi que des plantes luxuriantes de Vertuose, ces espaces rappellent les années 80 avec une touche de kitch.

À découvrir: de tout nouveaux tissus et modèles de la marque élément de base ainsi que de nouveaux modèles tel que le sectionnel Dive dans un velours rose poudré et le sectionnel Panorama dans un velours vert émeraude. À noter aussi des couleurs et des textures douces et joyeuses juste à temps pour la saison des fêtes, et bien plus encore.

Les collaborateurs pour cette 3e édition sont Creative Flats Cuisines Steam CoQuo Vertuose

Heures d'ouverture lun-mer : 11:30-18:00 jeu-ven : 11:30-20:00 sam-dim : 12:00-17:00

Pour voir les photos de la soirée ci-dessous