Coeur de Pirate surprend plusieurs voyageurs à l'aéroport Pierre-Elliot-Trudeau

La chanteuse Coeur de Pirate en a surpris plus d'un, le jeudi 16 novembre, en offrant un concert surprise à l'aéroport Pierre-Elliot-Trudeau.

Organisée en collaboration avec l'aéroport, la performance d'une quarantaine de minutes a rassemblé une centaine de spectateurs.

« Nous sommes heureux d'avoir fait vivre cette expérience à nos passagers, qui grâce à la musique de Cœur de pirate, ont quitté Montréal le sourire aux lèvres » indique Charles Gratton, vice-président, Services commerciaux et immobilier. « Ce genre d'initiative permet bien entendu de les divertir, mais également de mettre en valeur des artistes d'ici. Après tout, l'art et la culture font partie intégrante de la vie montréalaise et un aéroport se doit d'être le reflet de sa ville ».

La chanteuse avait donné rendez-vous à ses fans via la page Facebook de l'aéroport près d'une heure avant l'événement, qui a débuté vers 19h15.

Le concert a été visionné par plus de 100 000 personnes et partagé par plus de 1000 fans.