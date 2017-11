La chef de Projet Montréal a officiellement pris le titre de mairesse de Montréal jeudi, à l'issue de la cérémonie d'assermentation des élus.

L'arrivée de Mme Plante, première mairesse de Montréal, a été précédée d'une présentation montrant certaines figures féminines marquantes de l'histoire de la métropole, à commencer par la cofondatrice de Ville-Marie, Jeanne-Mance. Elle a promis d'utiliser son rôle pour se battre pour ses concitoyens.

«Vous ne le savez peut-être pas, mais mon surnom est «l'heureuse guerrière», a-t-elle lancé.

Mme Plante a énuméré les cinq défis prioritaires de son administration : la mobilité, la sécurité, l'habitation, l'efficacité des services publics et le développement économique.

«Nous devons faciliter les déplacements, que ce soit en métro, à vélo, à pied ou en auto. La mobilité est un facteur de développement tant économique que social. Je vous demande [les élus] de travailler sans cesse pour qu'une meilleure mobilité devienne une réalité. Nous avons des partenaires à Québec et à Ottawa qui veulent même chose», a-t-elle dit.

Mme Plante avait aussi un message pour les grandes entreprises comme Amazon qui souhaiteraient s'installer à Montréal.

«Le développement économique doit être inclusif. Il doit mettre l'accent sur le développement local et les besoins locaux. Les grandes entreprises doivent comprendre qu'elles s'installent dans des milieux de vie et qu'elles doivent améliorer les quartiers», a lancé Mme Plante.

La nouvelle mairesse estime toutefois que l'habitation sera le défi le plus difficile à accomplir.

«Ce défi nécessite la collaboration du gouvernement provincial, du gouvernement fédéral et des bâtisseurs. Nous devons bâtir de nouveaux quartiers plus familiaux et y inclure plus de logements sociaux et abordables. [...] Nous devons faire mieux que ce que nous avons fait par les années passées.»

Fidèle à l'habitude de Projet Montréal, Mme Plante a indiqué qu'elle souhaite sécuriser les piétons et rapprocher les services municipaux du quotidien des citoyens.

Les élus ont été assermentés tour à tour selon leur arrondissement. À leur arrivée, ils ont tour à tour été applaudis par la foule, les ovations les plus importantes étant réservées aux arrondissements contrôlés par Projet Montréal, comme le Plateau et le Sud-Ouest.

Les joueurs de cornemuse des pompiers et du service de police ont accompagné la mairesse sur la scène.

Mme Plante doit maintenant choisir les élus qui l'épauleront au sein du comité exécutif, aux côtés du maire du Sud-Ouest Benoit Dorais, qui en assurera la présidence.

Voir également:

La cérémonie d'assermentation des élus_ Valérie Plante La cérémonie d'assermentation des élus_ Valérie Plante







1 of 14 Partager cette image:









VOIR AUSSI: