«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

Comme Guy A. Lepage l'a confirmé, mardi, à Thérèse Parisien à l'émission Le Québec maintenant, Guy Nantel sera à Tout le monde en parle ce dimanche pour parler de son plus récent spectacle, Nos droits et libertés. Mais gageons que l'humoriste sera appelé à commenter plus particulièrement la polémique ayant entouré celui-ci suite aux attaques d'Alice Paquet.

Les comédiennes Isabelle Blais, Mylène Mackay et Marie-Ève Bienvenu seront également sur le plateau pour parler de la série Faits divers. Les écrivains Sophie Bienvenu, David Goudreault et Christian Guay-Poliquin nous entretiendront, pour leur part, sur le plus récent Salon du livre de Montréal, tandis que Nancy Roch se confiera sur sa maladie, la sclérose latérale amyotrophique. Finalement, Fred Pellerin viendra présenter son tout nouveau spectacle de contes, Un village en trois dés.

La semaine dernière, il n'y a pas que sur le plateau de Tout le monde en parle qu'il y avait «du monde à la messe», comme on dit. Alors qu'une dizaine d'humoristes y étaient de passage pour faire le point sur leur nouveau Festival du rire de Montréal, dans les salons, les téléspectateurs s'étaient réunis au nombre de 1 119 000 pour les écouter. Quelques minutes plus tôt, ils étaient 465 000 devant Découverte et 513 000 au poste pour ICI Laflaque. À TVA, l'étape des chants de bataille de La voix junior, dernière marche avant la grande finale de dimanche, a intéressé 1 781 000 fidèles. À la même antenne, Vlog a pu compter sur 1 043 000 abonnés, et la dernière édition de l'automne de La vraie nature – qui sera de retour avec de nouvelles confidences après les Fêtes - en a rapatrié 1 035 000. Bien que l'hiver se réinstalle peu à peu et qu'il fasse de plus en plus froid, les Québécois n'ont toutefois pas nécessairement le réflexe d'aller se réchauffer auprès des célibataires de Occupation double Bali, qui a captivé 534 000 curieux.

L'émission est diffusée à 20h, à Radio-Canada.