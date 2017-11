Lise Dion présente son nouveau spectacle, «Chu rendue là»

Lise Dion est de retour avec un nouveau spectacle, Chu rendue là, qu'elle rodera à compter de l'été prochain, et dont la tournée s'amorcera officiellement à l'automne 2018. Pas «Je suis rendue là», mais bien «Chu rendue là», comme s'exprimerait tout bon Québécois!

En début d'année, l'humoriste nous parlait de sa curiosité à découvrir de nouveaux talents, de nouveaux courants qui pourraient teinter son écriture et les sujets qu'elle abordera sur scène. Elle se disait prête à aller tester des numéros au cabaret Le Bordel et martelait son incessante volonté de toujours travailler avec des metteurs en scène capables de la propulser plus loin et de l'emmener à se dépasser.

Elle n'a pas menti : cette fois, Lise Dion travaille en collaboration avec Josée Fortier, icône de l'humour et des variétés au Québec, qui a apposé sa griffe autant à Samedi de rire qu'à La petite vie, à SNL Québec qu'au deuxième one man show d'André Sauvé.

Aux balbutiements de la soixantaine, heureuse et sereine d'être «rendue là» dans son parcours – ce que reflète bien l'affiche de Chu rendue là -, n'ayant plus de temps à perdre avec des peccadilles, Lise Dion traitera, dans son nouvel opus, de la patience («J'en ai tellement pu», crâne-t-elle), de son «néo-célibat gériatrique» («Ben oui : encore célibataire», avoue-t-elle), des «coachs de vie» («Aye! Eux autres, y le savent comment ça marche», ironise-t-elle), des chiens («Non, je parle pas de Marcel», badine-t-elle) et de plusieurs autres thèmes qui l'inspirent, l'irritent ou la touchent, avec l'autodérision, l'authenticité et l'humilité qu'on lui connaît.

Pour ce quatrième one woman show en 30 ans de carrière, la dame, qui a vendu plus d'un million de billets de ses trois premiers spectacles, Lise Dion dans son premier one woman show (1997), Lise Dion en tournée (2002)et Le temps qui court (2011), effectuera d'abord une première rentrée médiatique à Québec, à la Salle Albert-Rousseau, où elle s'installera du 18 au 20 octobre 2018. Après quoi, elle se posera à Montréal, au Théâtre St-Denis, les 14, 16 et 17 novembre 2018. La tournée de Chu rendue là se poursuivra ensuite dans plusieurs villes du Québec.

On peut déjà se procurer des billets via le site web officiel de Lise Dion.