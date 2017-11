Le nez de Janet Jackson... s'effondrerait!

Janet Jackson n'a jamais nié avoir eu recours à la chirurgie esthétique, elle l'a même d'ailleurs déclaré publiquement à quelques reprises depuis une bonne dizaine d'années. Mais ce qui préoccupe aujourd'hui les fans de la star, c'est son nez qu'elle a commencé à faire modifier dès l'âge de 16 ans.

La chanteuse en pleine tournée a fait une apparition sur le tapis rouge lors du gala du Music Icon Award la semaine dernière qui les a alertés comme le raconte le site Page Six. Son nez s'effondrerait-il?

Voici le cliché en question

NEW YORK, NY - NOVEMBER 09: Music Icon Award honoree Janet Jackson attends OUT Magazine #OUT100 Event presented by Lexus at the the Altman Building on November 9, 2017 in New York City. (Photo by Bryan Bedder/Getty Images for OUT Magazine)

Le magazine a interviewé le chirurgien esthétique new-yorkais Dr. Matthew Schulman qui n'a jamais rencontré Janet Jackson en personne, mais qui a confié qu'il semblerait que le nez de la star démontre des nécroses et un affaissement dus certainement à de multiples opérations. Peu rassurant...

Une photo de Janet Jackson prise en 2015 aux Bet Awards

Affaire à suivre.

