Josée di Stasio offre une soupe prêt-à-manger

Tout juste à temps pour l'arrivée de la folie des Fêtes, Josée di Stasio offre une nouvelle soupe tomates au fenouil prêt-à-manger disponible en exclusivité dans les 292 magasins IGA et IGA extra du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Inspirée de la recette de potage fenouil et tomates, tirée de son livre Le carnet rouge, la nouvelle soupe tomates au fenouil contient sensiblement les mêmes ingrédients qu'une soupe maison. L'idée derrière cette collaboration entre Josée di Stasio et IGA est de simplifier la vie des gourmands pressés. Il ne suffit que de la garnir à notre façon avec des croûtons, de la crème fraîche, des herbes fraîches ou des noix grillées, par exemple.

Et si on veut la faire nous-mêmes, la recette est aussi disponible! D'ailleurs, la chaleureuse animatrice adore avoir de la soupe à la maison en tout temps. « J'ai l'impression que quand je n'ai pas de soupe à la maison, je mange moins bien, parce que je grignote plus. Quand j'ai de la soupe et que je reçois, c'est déjà une étape de fait » raconte, Josée di Stasio lors du lancement de sa nouvelle soupe prêt-à-manger.

Ça tombe bien, puisqu'elle prépare justement un livre de recettes sur les soupes qui sera publié à l'automne prochain.

D'ici là, Josée di Stasio a tout de même quelques astuces simples et efficaces pour nous simplifier la vie pendant le temps des Fêtes :

1. Savoir déléguer : « Pour les entrées et les desserts, c'est facile. Tout le monde connaît au moins une recette de l'un ou de l'autre. Comme ça, il ne nous reste que le plat principal et les accompagnements à préparer. »

2. Faire participer les invités : « En préparant quelques garnitures pour la soupe par exemple, les gens pourront se servir eux-mêmes et la garnir comme bon leur semble. Comme ça, tout le monde est servi plus rapidement. »

3. Ne pas essayer de nouvelles recettes : « Pendant les Fêtes, ce n'est pas le bon moment d'essayer une recette pour la première fois. Prenons des recettes qu'on connaît par cœur. De toute façon, ce sont souvent des plats qu'on mange qu'une fois par année. »

4. Adapter la formule pour que ce soit simple et convivial : « Chez moi, j'opte pour la formule high tea. La maison est ouverte de l'après-midi jusqu'à tard le soir. Les gens entrent et repartent comme ils veulent. Il y a de quoi grignoter pour tout le monde, sans que ce soit un long repas assis. Ça permet à ceux qui ont d'autres obligations de venir faire leur tour sans se sentir mal de ne pas rester toute la journée. »

5. Laisser-aller : « Il faut arrêter de viser la perfection. Si on veut passer du bon temps en famille ou entre amis, il faut laisser aller et accepter que tout ne sera pas parfait et c'est très bien comme ça! »

Prix : 6,99$ pour un contenant de 625 ml.

