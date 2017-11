Inconduites sexuelles: une animatrice radio accuse le sénateur Al Franken

Une animatrice radio de Los Angeles accuse le sénateur américain Al Franken de l'avoir embrassée de force et d'avoir pris une photo dans laquelle il semble lui toucher les seins pendant son sommeil.

Les gestes auraient été posés en 2006, au moment où ils rendaient visite à des soldats américains déployés à l'étranger.

I've decided it's time to tell my story. #MeToohttps://t.co/TqTgfvzkZg