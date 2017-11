Dormir dans l'avion comme à l'hôtel? C'est possible!

Vous n'arrivez jamais à dormir dans l'avion? Singapore Airlines devrait pouvoir remédier à la situation avec leur nouveau concept de cabines luxueuses aux allures de chambre d'hôtel.

Plus question d'être collé sur son voisin ou d'angoisser à l'idée de ne pas pouvoir déplier ses jambes pendant des heures, la compagnie aérienne compte munir ses Airbus A380 (ces avions gigantesques à deux étages) de six petits appartements avec lits simples, fauteuils, téléviseur de 32 pouces, et garde-robe. Il sera même possible de retirer la séparation entre deux suites pour former une chambre double.

L'ultime cabine première classe sera même munie d'une salle de bain privée séparée en deux parties. Une avec la cuvette et l'autre avec le lavabo et une petite maquilleuse.

Singapore Airlines offrira aussi en classe Affaires des lits escamotables. Là aussi, il sera aussi possible de réserver deux cabines si vous voyagez en couple et désirez former un lit double. La compagnie aérienne a évoqué la possibilité d'ajouter des séparateurs pour assurer plus d'intimité à ses clients. Tous les lits mesureront 6'3" de long et 2'2" de largeur.

Tous les sièges en classe économique premium auront leur petit écran, un contrôle de la climatisation et seront munis d'un lecteur de carte de crédit sans fil (paypass).

Le montant pour réserver ces petits espaces luxueux n'a pas été dévoilé. Singapore Airlines affirme que ça dépendra de la demande dans chaque marché où leurs Airbus A380 se déplaceront.

Si votre porte-feuille ne vous le permet pas, vous pouvez toujours essayer les trucs énumérés dans la galerie ci-dessous pour bien dormir dans l'avion :