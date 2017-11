Devenir une licorne, ça passe aussi par ces sous-vêtements

On adore les licornes. Elles sont majestueuses, colorées, fantastiques. Mais a-t-on envie de porter des culottes représentant des poils de licorne? Apparemment oui.

La marque anglaise Contrado propose en effet ce genre de sous-vêtements couleur pastel avec un effet poils de licorne arc-en-ciel au niveau du pubis.



CONTRADO

Pour la (pas si) modique somme de £28 (47$ sans compter les frais de port), vous pouvez ainsi "surfer sur la tendance licorne de la manière la plus unique et originale possible", peut-on lire sur le site de Contrado.

CONTRADO

La marque ne s'arrête pas là et propose aussi des leggins qui donneront l'illusion que vous avez une queue de licorne sur vos fesses.

CONTRADO

Après les bouées en forme de licorne, l'eyeliner licorne, la tendance semble donc prendre de plus en plus d'ampleur chez les adultes. Jusqu'où elle ira, on ne le sait pas encore.

Ce texte a initialement publié sur le HuffPost France.

VOIR AUSSI :