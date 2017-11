Un proche collaborateur de Lars von Trier accusé de harcèlement sexuel

Une société danoise de production de films fondée par le réalisateur Lars von Trier et le producteur Peter Aalbæk Jensen conduira un examen interne à la lumière de plusieurs plaintes de harcèlement sexuel.

Neuf femmes accusent Peter Aalbæk Jensen d'avoir commis des attouchements sexuels et d'avoir permis à une culture d'intimidation de s'installer à Zentropa, la maison de production dont il était le chef de la direction jusqu'à l'an dernier.

Peter Aalbæk Jensen, un adepte de la provocation, s'est notamment fait connaître pour avoir posé nu devant des photographes au Festival de Cannes.

Zentropa a demandé aux autorités danoises en matière d'environnement de travail d'y mener «une évaluation professionnelle».

En entrevue avec le quotidien Politiken, le producteur âgé de 61 ans a dit ne pas se souvenir des incidents allégués, mais reconnaît qu'ils sont «probablement arrivés» — et ne s'en excuse pas.

Il a précisé n'avoir «aucun intérêt pour la soumission et l'humiliation», mais aimer «repousser les limites, jusqu'à la ligne rouge».Il a fondé Zentropa en 1992 avec le cinéaste Lars von Trier. Ensemble, ils ont notamment signé «Dancer in the Dark» et «Nymphomaniac».

