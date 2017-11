Lors de son entrevue mercredi, il a soutenu qu'il était à cette fête avec sa femme en février 2016 quand il a rencontré Venit pour la première fois. Ce dernier aurait alors fait des gestes déplacés à son endroit avec sa langue.

«Je regarde et je suis comme, est-ce que c'est une blague?», a raconté Crews. «Et puis il vient vers moi, je sors ma main et il sort sa main et me saisit les parties génitales. Je sursaute en disant: "Hey, hey!" et il sort sa langue et je lui réponds: "Mec, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais?" Et il est encore revenu!»

Crews dit avoir poussé Venit pour qu'il s'en aille, faisant en sorte que l'agent a heurté d'autres invités. L'acteur a également affirmé que cela lui a pris beaucoup de retenu pour ne pas le frapper plus fort, surtout de la façon que Venit a répondu à ses refus.