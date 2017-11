Montréal reçoit le créateur de Grey Goose pour célébrer son 20e anniversaire

Quand l'un des plus grands Maîtres de Chai du monde vient à Montréal, on s'arrange pour se retrouver à la même table.

Ce mardi soir, le créateur de la recette de la réputée vodka française Grey Goose, François Thibault, est passé par la métropole pour marquer le 20e anniversaire de son spiritueux et en a profité pour nous faire redécouvrir ses produits et leurs nuances avec une petite dégustation.

Devant nous, huit verres. Ce qui nous a cependant le plus marqués est le cognac non distillé et non fermenté, donc à l'âge 0, qui se résume finalement à une eau-de-vie de raisin à plus ou moins 70% d'alcool. Résultat : un nez floral, des notes de prunes vertes et de fruits jaunes et un goût explosif d'alcool qui pique la gorge. Ce n'est cependant pas pour la consommation : il est interdit de mettre en vente un cognac qui n'a pas vieilli au moins 10 ans.

Grey Goose ne nous a toutefois pas fait subir ça pour rien. Le Maître de Chai a expliqué avoir vu le potentiel dans ce cognac sans maturation "spécial jeune". Il l'a mélangé avec la vodka Grey Goose original, qui elle révèle des notes amandées des plus appréciées par les consommateurs, pour concocter la Grey Goose VX, la toute première vodka infusée au cognac au monde. On a craqué pour son nez parfumé, ses arômes légers de raisin, de fleurs blanches et de jasmin. François Thibault nous dit qu'elle "séduit les dames à tout coup". Vous savez ce qu'il vous reste à faire...

Voyez toutes les photos de la sympathique dégustation qui s'est déroulée au Perles et Paddock :

Le créateur de Grey Goose à Montréal Le créateur de Grey Goose à Montréal







1 of 53 Partager cette image: