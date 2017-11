Messmer traîné dans la boue à la télévision française

Invité sur le plateau de l'émission On n'est pas couché, diffusée sur les ondes de France 2, Jérémy Ferrari n'a pas mâché ses mots en parlant de Messmer.

L'humoriste français a été appelé à commenter un passage de son plus récent livre, Happy Hour à Mossoul, dans lequel il qualifie l'artiste québécois de «vieille charogne de charlatan».

«Si vous prenez des spécialistes de l'hypnose, des gens dont c'est le métier, parce que c'est vrai que l'hypnose fonctionne... Je défie Messmer de se mettre face à un spécialiste de l'hypnose, un vrai, un mec qui a un diplôme. [...] Moi je veux qu'un spécialiste de l'hypnose me dise si c'est vrai ou pas. Vraiment je le défie», lance Jérémy Ferrari.

Rejoint par TVA Nouvelles, le producteur de Messmer, Éric Young, ne croit pas que cet incident n'affecte la vente de billets de son protégé, lui qui figure toujours parmi les meilleurs dans ce domaine dans l'Hexagone.

«Parce que Messmer est canadien et quand les gens obtiennent du succès, on peut les attaquer plus facilement. Est-ce que je suis surpris? Non. Est-ce que les propos étaient cinglants? Oui.»

