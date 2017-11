Le cinéaste français Luc Besson travaille sur un pilote de série pour la chaine américaine ABC avec l'acteur oscarisé Jean Dujardin, a indiqué mercredi à l'AFP une source de la chaîne de télévision américaine, confirmant des informations de presse.

La série, qui doit s'intituler "The French Detective" ("Le détective français"), est adaptée de romans de James Patterson racontant les aventures du détective parisien Luc Moncrief, qui rejoint la police de New York (NYPD) pour laisser derrière lui son passé sombre.

Elle doit suivre Moncrief pendant que sa coéquipière et lui tentent de trouver les coupables de crimes complexes.

Aucun calendrier n'est prévu à ce stade.

Ce serait le premier rôle à la télévision américaine pour Jean Dujardin et la première série télé réalisée par Luc Besson, le cinéaste français le plus populaire auprès du public américain, avec des cartons comme "Lucy" qu'il a réalisé ou les films produits par sa société Europacorp comme la saga "Taken". Europacorp coproduit le projet de série pour ABC.

Jean Dujardin est l'un des acteurs français les plus connus aux Etats-Unis et l'un des rares à avoir remporté un Oscar, pour "The Artist", en 2012.

