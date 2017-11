Les tenues des Amazones de Justice League ont perdu pas mal de tissu

Alors que "Justice League" sort ce mercredi 15 novembre, un détail a énervé Jessica Chastain. Dans le nouveau film de DC Comics, les superhéros se réunissent pour sauver le monde et Wonder Woman fait partie de l'équipe. On retrouve donc les Amazones, mais les guerrières ont changé de tenues depuis le film "Wonder Woman" réalisé par Patty Jenkins et sorti en juin dernier.

La différence entre les Amazones de Patty Jenkins (première femme à réaliser un film DC Comics) et celles de Zack Snyder qui a tourné la majorité de "Justice League" (avant d'être remplacé par Joss Whedon après la disparition de sa fille), a d'abord été pointée du doigt par Melissa Silverstein sur Twitter. Fondatrice et rédactrice sur le blogue Women and Hollywood, elle compare les costumes des guerrières amazones d'un film à l'autre.

Here is a fantastic example of the difference between the male and female gaze.

Patty Jenkins' Amazon warriors on the left. Zack Snyder's on the right. pic.twitter.com/fRDkV8dFLe — Melissa Silverstein (@melsil) 12 novembre 2017

"Nous avons ici un fantastique exemple de la différence entre les regards masculins et féminins. À gauche, les guerrières amazones de Patty Jenkins. À droite, celle de Zack Snyder", a-t-elle tweeté.

Ce message, partagé et aimé plus de 57.000 fois en une trentaine d'heures a même été repris par l'actrice Jessica Chastain, elle aussi indignée par ces armures illogiques et jugées sexistes.

Hey men, what would you wear to fight? Hint: dont expose your vital organs.

Ugh I miss @PattyJenkshttps://t.co/O8sZlnmE8Y — Jessica Chastain (@jes_chastain) 14 novembre 2017

"Eh les hommes, qu'est ce que vous porteriez pour vous battre? Un indice: n'exposez pas vos organes vitaux. Rah, Patty Jenkins me manque", s'est agacé l'actrice de "Zero Dark Thirty".

Impossible de la contredire. Il n'est pas réaliste de se battre en laissant tant de chair apparente. Les costumes des Amazones dans "Justice League" font donc débat et sont d'autant plus remarqués que le "Wonder Woman" de Patty Jenkins a été salué comme étant une œuvre féministe, par la critique et le grand public.

En réaction à ces nouveaux costumes, certains internautes mentionnent d'autres passages du film de Zack Snyder qui semblent poser problème, notamment un moment où The Flash s'arrête juste devant le décolleté de Wonder Woman pour faire rire l'audience.

Okay fine, let's just settle this - it's not about JUST what the Amazons are wearing, it's also about The Flash landing face first into Wonder Woman's cleavage for laughs - more in the spoiler review. #JusticeLeague — Grace Randolph (@GraceRandolph) 15 novembre 2017

"Ok, pour mettre les choses au clair.Le problème n'est pas juste ce que les Amazones portent, il y a aussi ce moment où Flash atterrit juste devant le décolleté de Wonder Woman pour provoquer l'hilarité."

Rappelons tout de même que dans "300", également réalisé par Zack Snyder, les Spartiates ressemblaient à ça... Peut-être que c'est ainsi qu'il s'imagine les costumes des guerriers antiques.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

