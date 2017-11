Le prix de l'iPhone X déchaîne les consommateurs du monde entier

Le dernier iPhone vaut-il son prix? C'est une question qui résonne sur la toile depuis plusieurs semaines.

Fraîchement disponible en magasin, l'iPhone X, dernier né des téléphones intelligents Apple, a largement fait parler de lui pour ses nouvelles options, comme la reconnaissance faciale mais pas seulement... C'est en effet l'annonce de son prix qui a dernièrement fait couler beaucoup d'encre.

Celui-ci dépasse en effet pour la première fois la barre psychologique des 1000 euros (environ 1500$) en Europe dans sa version la plus basique. Un prix non négligeable, considéré pour beaucoup comme excessif dont la découverte a fait réagir les consommateurs du monde entier.

La chaîne de télévision qatarienne Al Jazeera a même établi un graphique comparant les salaires moyens à travers le monde au prix du précieux appareil.

How the iPhone X's price compares to average monthly salaries across the world https://t.co/N3BT8Pwck0 pic.twitter.com/pzi0ueSHFC 7 novembre 2017

De leur côté, les consommateurs du monde entier n'ont pas attendu la dernière publicité du géant coréen de la téléphonie mobile Samsung pour tacler son concurrent américain.

Notons que les indignations semblent être encore plus vives depuis la révélation au grand jour du prix de fabrication du fameux téléphone intelligent:

"Votre nouvel @Apple iPhone X à 999$ ne coûte à Apple que 358$ à fabriquer"

Pendant que de nombreux internautes ont dénoncé avec humour un prix considéré comme "absurde":

Me after finding out iPhone X's price here in the PH via Widget City. pic.twitter.com/EsZB0QCPPE — Dianne 🙆🏻 (@d1annechua) 3 novembre 2017

"Moi après avoir découvert le prix du iPhone X ici dans les PH (NDLR: aux Philippines) via Widget City."

It's cost me £1200 just to send a talking turd #iPhoneX — Sha Samuels (@Shasamuels) 10 novembre 2017

"Cela m'a coûté 1 200£ juste pour envoyer une crotte qui parle #iPhoneX."

When you convert the price of the iPhone X to Naira... pic.twitter.com/BsmqiuFFjx — King (@kingKrex) 4 novembre 2017

"Quand tu convertis le prix de l'iPhone X en Naira (NDLR: monnaie nigériane)..."

Just looked at the price of the new iPhone X. It's aeroplane mode better take me to Barbados 😂 @... https://t.co/boIA4PFIuS — George Smith (@NewHopeGeorge) 8 novembre 2017

"Je viens juste de découvrir le prix du nouvel iPhone X. Son mode avion a intérêt à m'emmener jusqu'à la Barbade..."

iPhone X reviews look great, can't wait to get it when it's an affordable price in 6 years — Eddie🤫 (@MuscleManTaylor) 9 novembre 2017

Les présentations de l'iPhone ont l'air géniales, j'ai hâte de l'avoir quand son prix sera accessible dans 6 ans"

D'autres se sont amusés à rechercher ce qu'ils pouvaient se permettre avec un tel budget...

A llama is the same price as an iPhoneX

Do what you will with this information pic.twitter.com/LpPQnz6tZQ — Jordynne Grace (@JordynneGrace) 9 novembre 2017

"Un lama coûte le même prix qu'un iPhone X, Faites ce que vous voudrez de cette information"

just found out the iPhone X and a llama are the about the same price. I know what I'm getting for Christmas

think I'll name him doug — will (@Willll_martin10) 10 novembre 2017

"Je viens de voir que l'iPhone X et un lama coûtaient le même prix. Je sais ce que je vais avoir pour noël, je vais l'appeler Doug"

This car is the same price as the iPhone X.https://t.co/YpYSJZT4lw — Joe Ressington 🇪🇺 (@JoeRessington) 3 novembre 2017

"Cette voiture coûte le même prix que l'iPhone X"

iPhone X - 79990 rubles and 10 sheep cost 79 000 rub, both have a function of your face detection pic.twitter.com/JSDtVhxdbW — English Russia (@EnglishRussia1) 12 novembre 2017

"iPhone X – 79 990 roubles et 10 moutons coûtent 79000 roubles, les deux possèdent un système de reconnaissance faciale"

PSA: The new iPhone costs $999.



The entire Cracker Barrel menu costs $887.71



...make smart choices. — Lo (@laurenehubbard) 13 septembre 2017

"PSA: Le nouvel iPhone coûte $999. L'intégralité du menu de chez Cracker Barrel [NDLR: chaîne de restaurants américaine] coûte 887.71$... faites des choix intelligents."

You can pay for an all inclusive in a Mexican beach resort for the cost of an iPhone X. — lizzy avila-morales (@_LIZZYPANTZ) 10 novembre 2017

"Vous pouvez investir dans un séjour tout inclus dans le complexe hôtelier d'une plage mexicaine pour le prix d'un iPhone X."

Si certains adeptes de la marque restent convaincus, d'autres avouent se laisser probablement séduire à l'avenir par un homologue android ou même par une alternative étonnante, celle du "dumb phone" (littéralement le "téléphone stupide", ne servant qu'à téléphoner) de plus en plus répandue.

VOIR AUSSI: