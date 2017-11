Des indo-américaines comme Aziz Ansari, Hasan Minhaj ou Mindy Kaling sont devenus des stars ces dernières années. Ils ont interprété des personnages complexes, créé leurs propres émissions et aidé le pays à comprendre les combats et les joies que vivent les immigrants.

Selon Hari Kondabolu, un comédien qui vit à Brooklyn, le temps est venu pour Apu — et, surtout, pour les forces qui l'ont créé — de rendre des comptes.

Il s'attaque à ces problèmes dans un nouveau documentaire, "The Problem with Apu".

Dans le film, il interroge de nombreuses stars indo-américaines actuelles, dont Aziz Ansari, Kal Penn, Aasif Mandvi, Hasan Minhaj, Utkarsh Ambudkar et Aparna Nancherla, sur leur relation avec Apu et les difficultés qu'ils ont rencontrées pour décrocher des rôles non stéréotypés.

Le comédien entretient lui-même une relation complexe avec Apu. Fan de longue date des Simpson, il sait que c'est un personnage très apprécié. Mais, pendant des années, cette caricature outrancière a été l'une des seules représentations que les Sud-Asiatiques avaient d'eux-mêmes dans la pop culture américaine.

"Ces images ont une incidence. Elles s'inscrivent dans un mouvement plus important", comme le blackface ou le brownface (tradition du vaudeville où des comédiens blancs incarnaient des Noirs, des Latinos et, plus généralement, des non-Caucasiens stéréotypés). "L'idée de parodier les gens, de donner d'eux une image simpliste, existe depuis la nuit des temps. Elle procure un sentiment de pouvoir. Vous êtes mieux qu'eux, plus intelligent. Vous êtes à votre place, et pas eux."

The Problem With Apu truTV

The Problem With Apu truTV

Parce qu'ils devaient faire profil bas et travailler. S'ils parlaient, ils prenaient le risque d'être virés, que ça retombe sur eux ou leur famille. Ou bien ils n'avaient tout simplement pas le temps, occupés à des choses plus importantes. Je peux le comprendre. Ma mère m'a dit que la représentation des Indos-Américains dans les médias ne la gênait pas vraiment, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'on se moquait de ses enfants: elle a alors compris l'impact que cela pouvait avoir. Toutes ces choses sont importantes. Pour nos parents, tout tournait autour du travail, le reste importait peu. Alors que les gens de ma génération estiment avoir le droit d'être traités comme les autres. J'ai grandi dans ce pays. Je suis chez moi. Je vis ici. Pourquoi devrais-je être traité différemment?

Ça me dérange. J'ai bien conscience que les gens voient mes parents de cette manière, jusqu'à un certain point. Autrefois, leur accent me faisait honte. Je ne voulais pas inviter des amis chez moi de peur qu'ils les entendent parler. En tant qu'adulte, j'ai honte d'avoir ressenti ça. Mes parents m'ont tout donné, ils ont sacrifié une partie de leur bonheur pour me donner une bonne éducation. C'est bouleversant de voir que les média peuvent influencer nos sentiments. On ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est enfoui profondément, et cela génère un manque de confiance en soi dont on se passerait bien!

The Problem With Apu truTV

Il y a dix ans, personne n'aurait financé ce projet. Je pense que le problème de la représentation faisait déjà l'objet de nombreuses discussions à l'époque, surtout pour les Américains d'origine asiatique. Mais le nombre limité d'acteurs, de célébrités ou d'élus originaires de l'Asie du Sud-Est ne leur permettait pas de se faire entendre. Il y a dix ans, nous étions en 2007. Aziz [Ansari] n'était pas l'Aziz que nous connaissons aujourd'hui. Beaucoup n'avaient pas la même influence. Mindy [Kaling] était juste un personnage secondaire dans "The Office". Elle n'avait pas encore sa propre série, ce n'était pas une star, auteure de livres à succès. Notre influence dans la communauté a grandi et notre culture, ce que nous sommes et ce que nous pensons, tout cela intéresse de plus en plus de gens. Il y a dix ans, ça n'aurait pas été possible. J'ai l'occasion de faire ce film aujourd'hui, mais il aurait été encore plus pertinent à l'époque.

C'est certainement la création de personnages plus complexes, comme celui que joue Kal Penn dans Harold et Kumar chassent le burger. Je me souviens que ce film était révolutionnaire, quand il est sorti. C'est un stoner film (littéralement, "un film de défoncés") mais à l'époque, c'était excitant de voir un Américain d'origine indienne incarner autre chose qu'une caricature. Kal avait joué le rôle de Taj Mahal dans "American Party", un personnage plat. Et puis, soudain, il avait le droit de jouer quelqu'un de crédible, qui nous ressemble.

En plus, son personnage n'est pas très sympathique. Il a des problèmes. En un sens, c'est triste que ce soit ça qui ait été révolutionnaire. "Eh, regardez, un type bronzé qui a l'air comme nous et qui fume de l'herbe!" Mais c'était un choc à l'époque. Jusqu'alors, nous n'avions pas voix au chapitre. Un autre moment clé, c'est quand Aasif Mandvi a rejoint le "Daily Show". C'était génial, parce que c'était l'émission dont tout le monde parlait, et Aasif en faisait partie. C'était très important de voir tous ces gens percer en interprétant des personnages crédibles.

Que dirais-tu à Hank Azaria si tu l'avais en face de toi?

Ce n'est pas vraiment lui le problème. On a utilisé toute cette histoire avec Hank dans un but narratif. C'est une manière d'entrer dans le film, mais ce n'est pas le propos du film. Celui-ci évoque de vraies questions, celles du dialogue, de l'héritage. Je crois qu'on aime taper sur les gens dans notre société, les montrer du doigt, les briser. Et tout ça pour quoi? Ce n'est pas très productif. Je me fiche de la personne qui a créé ce personnage. Ce qui m'intéresse c'est le système dans son ensemble. Les gens se disent sûrement que je vais l'humilier alors qu'au fond, on s'en fout un peu. Beaucoup de gens ne regardent même plus Les Simpson et ne savent pas qui est Apu. Ce sont les idées qui m'importent, pas lui.

Dans le film, tu évoques le "patanking" (expression de l'actrice Saking Jaffrey pour désigner la caricature d'accent indien que les comédiens originaires d'Asie du Sud sont parfois contraints de prendre à la demande des réalisateurs occidentaux). Que penses-tu de cette pratique lorsqu'elle concerne les acteurs américains d'origine indienne? Est-elle parfois justifiée?

Je crois que j'étais beaucoup moins tolérant sur ce genre de choses quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je comprends. Quand tu es acteur, tu as envie de travailler et tu te dis que tu finiras par décrocher un rôle qui justifie de faire de telles choses. Au moins, ces acteurs peuvent donner au personnage une certaine dignité dans son indignité. Parce que le personnage a le mérite d'exister. Si nous ne jouons pas nous-mêmes ces rôles, ils prendront un Blanc pour le faire. Donc je comprends et je compatis.

Ce que je n'apprécie pas, c'est qu'ils soient obligés de le faire. Je me sens chanceux d'être avant tout un comédien et pas un acteur. Les acteurs sont coincés. On écrit pour eux et ils doivent faire un choix: "Est-ce que je dois accepter ce rôle, est-ce que je peux me permettre de dire non à ce qui pourrait me faire connaître?" Alors qu'un comédien se dira: "Si je ne veux pas jouer ce rôle, je continuerai à faire du stand-up, comme je l'ai toujours fait." J'ai une liberté qu'ils ne possèdent pas. En cela, je suis vraiment chanceux.