Internet ne comprend pas pourquoi Blake Shelton a été nommé «l'homme le plus sexy»

La chanteur de country et coach à The Voice, Blake Shelton, vient d'être élu « homme vivant le plus sexy » par le magazine People. Un choix que la Toile n'a pas approuvé.

Même si la star de 41 ans est très très grande - il mesure 6 pieds 5 pouces - et jouit d'un succès retentissant, le Web s'est demandé pourquoi le tabloïd n'avait pas plutôt nommé Idris Elba, la vedette de Game of Thrones Jason Momoa, le mannequin/acteur Godfrey Gao ou l'acteur Oscar Isaac dans Star Wars : Les Derniers Jedi.

No shade. But I'm honestly and truly still sitting here flabbergasted that #BlakeShelton is people's sexiest man this yr. In a world where Jason Mamoa, Godfrey Gao, Idris Elba, Oscar Isaac, and Jeff Goldblum exist. Like... pic.twitter.com/nnQybGFjx6 15 novembre 2017

Certains se sont même fait du mauvais sang. Ils ont pensé que quelque chose de terrible devait être arrivé à l'homme le plus sexy de la Terre pour que Blake Shelton soit nommé cette année.

#BlakeShelton You know the apocalypse is upon us when Blake Shelton of all people is named sexiest man alive. In what alternative Universe is this possible. Did 80% of all men suddenly die? — albacri12 (@texastrilogy12) 15 novembre 2017

"Tu sais que l'apocalypse approche quand Blake Shelton est nommé l'homme le plus sexy avant tout le monde. Dans quel monde vit-on. Est-ce que 80% des hommes sont subitement morts?"

Mais la confusion s'est aussi transportée dans les médias. Quelques heures avant que People fasse l'annonce, un journaliste de Elle.com avait commenté la rumeur voulant que Shelton soit nommé au fameux top du magazine à potins.

"Blake Shelton est définitivement attirant avec ses cheveux sel et poivre et ses yeux bleus et son look rappelant le policier Jim Hopper (de Stranger Things). Je ne veux pas m'attirer les foudres de Blake et j'ai juré en 1996 de ne jamais insulter Gwen Stefani. Mais, come on. L'homme le plus sexy en vie, cependant? Je sais que tous les hommes sont des détritus, mais je ne savais pas qu'ils étaient tous morts en plus", a écrit R. Eric Thomas dans un édito hilarant.

Rappelons cependant que «l'homme le plus sexy» de l'année dernière, Dwayne «The Rock» Johnson, n'avait pas non plus fait l'unanimité, comme quoi il est vrai que les goûts sont dans la nature.

De son côté, Blake Shelton s'est dit honoré du titre même si sa conjointe depuis deux ans Gwen Stefani l'a un peu forcé à l'accepter. Il a confié à People qu'il avait déjà hâte de s'en vanter à son collègue de The Voice Adam Levine aussi nommé «l'homme le plus sexy» en 2013.

