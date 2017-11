Björk est magique dans son nouveau clip

Björk vient de lancer son nouveau clip pour sa chanson Blissing Me, tirée de son neuvième album studio, Utopia. Le clip a été dévoilé en exclusivité par Amazon Music UK sur sa page Facebook.

Dans la vidéo, on voit Björk en créature magique qui rappelle à la fois une sirène, une fée et un elfe des forêts. La chanteuse islandaise est habillée d'un ensemble à froufrous bleu pâle fait en tulle et en tissu à mailles. Son maquillage étrange, ses verres de contact noirs et sa coiffure florale complètent son look et lui donnent une apparence magique.

Blissing Me - out now (link in bio) #björk #utopia Une publication partagée par Björk (@bjork) le 14 Nov. 2017 à 16h40 PST

Dans le clip, Björk effectue une chorégraphie d'abord subtile, puis plus intense.

Une fois de plus, la chanteuse islandaise nous invite dans son monde magique et nous impressionne par son originalité, sa vision artistique et sa créativité.

Utopia sortira le 24 novembre prochain.