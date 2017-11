Le temps des Fêtes approche à grands pas et chaque année c'est la même chose : entre le magasinage de cadeaux, les décorations à installer, les soirées qui s'enchaînent, le stress s'installe. Et si vous aviez congé de cuisine? Tour d'horizon des meilleurs traiteurs de la métropole qui sont en mesure de s'occuper de votre tablée.

Marc-André Le Traiteur

Parmi les plus chics de la métropole, ce service de traiteur propose une équipe de professionnels qui s'occupe de votre réception de A à Z. De la direction artistique, au choix de la salle ou des fleurs, en passant par l'éclairage et l'ambiance musicale, en plus du repas, bien sûr. C'est le chef propriétaire du restaurant Hoogan et Beaufort (qui a notamment dirigé les 400 coups), Marc-André Jetté, qui dirige l'entreprise, donc pas étonnant que la cuisine soit à la fois moderne et raffinée. Le plus beau : l'équipe de Marc-André se plie à quasi toutes vos exigences. Vous voulez une élégante station gourmande, un menu de mariage avec cocktails signatures ou un chef à domicile? Ce que vous voulez!

Prix variables

Disponible à plusieurs endroits au Québec

Les Affamés

Chemin de fruits/gaufres/choco... #breakfastporn #sweettooth #delicius #traiteur #chemindefruitsauchocolats Une publication partagée par Les Affamés Café traiteur (@les_affames) le 9 Nov. 2017 à 10h30 PST

Saviez-vous qu'avant même d'ouvrir leur restaurant de la rue Sainte-Catherine, Les Affamés offraient un service de traiteur personnalisé et surtout gourmand? Eh bien, maintenant oui, et ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Les Affamés offrent des plats savoureux et inventifs pour toutes sortes d'occasions (petit déjeuner, boîte à lunch, buffet froid ou chaud, et banquet). On au-delà de leur bouffe, on apprécie aussi leur flexibilité. Chez Les Affamés, «aucune demande n'est trop petite ou trop grosse», nous dit-on. Et ils se déplacent chez vous sans problème.

Prix variables (Buffet froid à 18,95$ par personne /Buffet chaud à 30$ par personne)

Disponible partout au Québec

Nantha's Kitchen

Nantha est un restaurateur/traiteur/chef originaire de la Malaisie mais qui vit à Montréal depuis plusieurs décennies. Il a longtemps été proprio et chef du populaire resto Nantha's Kitchen sur la rue Duluth coin Saint-Laurent à Montréal. Nantha a aussi été un king de la publicité aux magazines Ici et Mirror, où il était représentant publicitaire. Nantha est spécialisée dans la cuisine asiatique (malaisienne, thaï et autres). Il cuisine chez les gens en personne. Ses rouleaux impériaux et ses pad thaïs sont extraordinaires. Il fait aussi régulièrement de la cuisine éphémère (pop up kitchen) dans des restos, des festivals culinaires et même sur la rue.

Prix variables

Disponible à Montréal

Hà

On ne se tanne pas des spécialités d'Asie du Sud-Est du restaurant Hà et on peut maintenant en profiter ailleurs que dans leurs deux établissements grâce au service traiteur. On retrouve principalement au menu les plats classiques de la maison. Deux options : soit le chef ou le sous-chef vont à votre rencontre pour cuisiner devant vous ou on commande à la carte.

Prix variant entre 35$ et 55$ par personne selon votre commande

Disponible à Montréal

La Brigade volante

Mené par le chef Benoit Hogue, ce service offre une cuisine du marché réconfortante et dessert autant la clientèle affaires que résidentielle. La Brigade volante promet que toutes ses recettes sont sans gras trans, et que les poissons issus de la pêche responsable. On aime particulièrement que les cuistots misent sur des produits frais et surtout locaux!

Prix variables selon vos exigences

Disponible dans le Grand Montréal

Ferreira Traiteur

Station Ferreira pour @mccordsugarball 💦🐟🦀🍤🍋avec les meilleurs; @chefjoaodias @1joker2 @rosa_tarantino_cirellotta #ferreiratraiteur #seafood #mtlfood #sugarball #mtlmoments Une publication partagée par Constance T-G (@constancetaga) le 5 Mai 2017 à 22h54 PDT

Le restaurant de la rue Peel à Montréal offre de transporter son savoir-faire autant chez vous, à votre bureau, ou dans une salle, peu importe l'occasion. Ferreira assure finesse, professionnalisme et savoureuse cuisine portugaise pour chacun de vos événements. Salut les plateaux de fruits de mer hallucinants!

Prix variables

Disponible à Montréal

Agnus Dei

On dit que c'est l'un des traiteurs les plus originaux et avant-gardistes de la métropole. Ce n'est donc pas étonnant que l'entreprise ait déjà collaboré avec le Cirque du Soleil ou encore C2MTL. Tout le monde parle encore de leur fameux méchoui de sorbet. Sachez qu'Agnus Dei n'offre pas ses services pour des événements d'aussi grande envergure. Vous pouvez aussi faire appel à eux pour une réception privée. Parmi leurs services : cocktails dinatoires, stations gourmandes créatives (leur force), méchouis ou repas assis. Faut être prêt à sortir les bidous par contre.

Prix variables (le menu des Fêtes est à 99$ par personne)

Disponible à Montréal

Sushi à la maison

La réputation du service de chef à domicile de Geneviève Everell n'est plus à faire. Quiconque a déjà essayé Sushi à la maison est tombé sous le charme. On a droit à chaque fois à un menu original concocté selon les caprices des convives. Tartares, makis, pizzas sushis évoluent au gré des saisons et des inspirations du chef qui se déplacera chez vous. Faites vite pour les réservations, les plages horaires disponibles s'envolent généralement très vite.

Prix : 55$/personne

Disponible partout au Québec.

Sinon, d'autres compagnies offrent sensiblement le même service. Maître chef sushi, Sushi chez soi, ou Aki sushi, par exemple.

