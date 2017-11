16 questions à poser lors d'un premier rendez-vous selon des thérapeutes conjugaux

Si vous êtes un introverti, ou que vous détestez le papotage, il y a peu de choses plus stressantes qu'un premier rendez-vous galant. Surtout qu'avec quelqu'un de nouveau, ce n'est pas toujours évident de tenir une conversation.

Pour vous aider à trouver des sujets de conversation avant votre prochain rendez-vous, on a demandé à des thérapeutes et à des psychologues de partager leurs suggestions de conversation. Voici ce qu'ils avaient à dire.

1. Quelle était la dernière chose dont vous vous êtes vanté auprès de votre mère?

«Essayez de trouver une façon de savoir ce qui rend votre interlocuteur fier. C'est ainsi que vous pourrez le voir s'allumer et présenter son meilleur visage. Les valeurs communes sont plus importantes que les intérêts communs, et en posant cette question, vous allez trouver ce qu'ils estiment important.»-Isiah McKimmie, sexologue et thérapeute conjugale à Melbourne, en Australie.

2. SI vous pouviez prendre un conseil de quiconque, mort ou vivant, de qui souhaiteriez-vous un conseil et que demanderiez-vous?

«Vous en saurez beaucoup en posant cette question. Par exemple, vous saurez comment ils réagissent sur le coup et à quel point ils ont de l'imagination. De plus, vous verrez qui ils admirent, ce qui vous dira si leurs valeurs concordent les vôtres. S'ils choisissent un politicien, ça peut vous dire s'ils sont conservateurs ou libéraux. Et leur demander quelle question ils poseraient en dira beaucoup sur leurs buts dans la vie.» - Susan Pease Gadoua, thérapeute conjugale et coauteure de The New I Do, Reshaping Marriage for Skeptics, Realists and Rebels.

3. Faites-vous votre lit le matin?

«La réponse à cette question en révèle beaucoup sur l'importance qu'ils accordent à l'ordre et au rangement ou au contraire, à sauver du temps. Ça permet aussi de savoir s'ils sont plutôt du matin ou du soir et d'en savoir davantage sur leur routine matinale.» -Danielle Kepler, une thérapeute conjugale à Chicago.

4. Quelle a été votre pire expérience de premier rendez-vous galant?

«Posez cette question seulement si vous sentez que les choses se passent bien, parce que leur réponse va démontrer s'ils peuvent se laisser aller et raconter une histoire amusante. De plus, c'est une bonne façon de construire un lien avec la personne, ça lui demandera de réfléchir de façon inconsciente à comment se passe le rendez-vous actuel comparé à celui qu'ils racontent.»- Spencer Scott, un psychologue de Santa Monica, en Californie.

5. Si, d'un coup de baguette magique, vous pouviez changer votre vie en vie parfaite, à quoi ressemblerait-elle?

«C'est une version de la question que les thérapeutes utilisent souvent pour les aider à repenser un problème, mais c'est aussi pratique pour en savoir davantage au sujet des rêves et des espérances de quelqu'un. Si vous êtes une urbaine et que votre interlocuteur répond qu'il habiterait sur une montagne sans réception cellulaire, vos buts dans la vie ne sont probablement pas compatibles.»- Abby Rodman, psychothérapeute et auteure de Should You Marry Him?: A No-Nonsense, Therapist-Tested Guide to Not Screwing Up the Biggest Decision of Your Life.

6. De quoi pourriez-vous parler toute la journée?

«Cette question simple, ou sinon «qu'est-ce qui vous passionne?» peut en dire long au sujet des valeurs, des buts et des motivations de quelqu'un. Si sa réponse est «ma famille», alors il y a de bonnes chances que ce soit une personne dont la priorité est de bâtir un futur prospère avec un partenaire, et ce, émotionellement et financièrement. Si leur réponse est «la téléréalité», préparez-vous à écouter beaucoup de télévision.»-Carin Goldstein, thérapeute pour les couples à Sherman Oaks, en Californie.

7. Lors de vos dernières vacances, avez-vous tout planifié à l'avance ou avez-vous improvisé?

«Cette question en dira long sur le mode de vie et de sa personnalité. Pour plusieurs personnes, trop de planification peut générer de l'anxiété et rendre leur voyage stressant, tandis que pour d'autres, ne pas avoir de plans peut être anxiogène. Je pense que cette question est très révélatrice de la personnalité.» - Antonio Borrello, un psychologue à Détroit.

8. Quand vous serez vieux et que vous repenserez à votre vie, pour quoi voudriez vous qu'on se souvienne de vous?

«Cette question est amusante mais démontre aussi quelles sont ses priorités. Celle-ci va au fond des choses sans toutefois sembler comme un interrogatoire.» -Aaron Anderson, thérapeute conjugale à Denver.

9. Quel conseil donneriez-vous à l'adolescent que vous étiez?

«Vous apprendrez sur le passé de la personne avec cette question. Vous voyez aussi comment la personne se percevait et se perçoit maintenant, et ce qui pourrait être amélioré.» - Diane Spear, thérapeute conjugale à New York.

10. Quelle est la chose la plus gênante qui vous soit arrivée récemment?

«Posez cette question pour voir s'ils sont capables d'être humbles et vulnérables et s'ils ont un bon sens de l'humour. S'ils peuvent rire d'eux-mêmes, alors ça ira mieux si quelque chose ne se passe pas comme prévu.» - Kristin Zeising, une psychologue à San Diego.

11. Quelle est votre philosophie sur le pourboire?

«Les gens qui sont généreux font de meilleurs partenaires.» - Tom Murray, un thérapeute conjugal à Greensboro, Caroline du Nord.

12. Qu'est-ce que vous préférez chez votre meilleur ami?

«Cette question parle des relations proches à long terme et le rôle qu'elles jouent dans leur vie. Écoutez ce qu'ils ont à dire à propos de ces gens-là, comment ils s'intéressent à eux et comment ils sourient, et vous comprendrez mieux ce qu'ils recherchent chez un partenaire sans avoir à leur demander directement. Vous allez avoir une bonne idée de quel type d'ami et de valeurs sont importantes pour eux.» - Alicia H. Clark, une psychologue à Washington, D.C.

13. Si vous pouviez organiser un souper où vous deviez inviter un musicien, un politicien, un couple célèbre et un seul membre de votre famille, qui inviteriez-vous?

«Cette question en dit long sur la personnalité et la créativité de quelqu'un. Alors que vous apprenez à connaître quelqu'un, c'est important de comprendre ses intérêts, ses valeurs, sa vision politique et comment ils interagissent dans les situations sociales. Ça vous permet de voir comment ils utilisent leur imagination, ce qui peut aider après avec l'amour et le sexe.» - Shannon Chavez, une psychologue à Los Angeles.

14. Quelle est votre plus grande bête noire chez un partenaire?

«Lors d'un premier rendez-vous, on veut tous se présenter sous notre meilleur jour, mais cette question peut les pousser à donner une réponse authentique. Ils n'aiment pas le bordel et vous êtes bordélique? Ça pourrait être un problème. Ils détestent la musique country et vous aussi? Vous avez quelque chose en commun.» - Ryan Howes, un psychologue à Pasadena, en Californie.

15. Comment passez-vous votre temps libre?

«La plupart des gens n'ont pas de hobbies, donc cette question ne pousse pas à la personne à une réponse spéciale ou impressionnante. Cela pourrait être de passer du temps avec leurs amis ou de lire des blogues politiques. Peu importe, c'est une façon de voir de quoi leur quotidien est fait.» - Marie Land, une psychologue à Washington, D.C.

16. Si vous gagniez 20 millions de dollars à la loterie, qu'est-ce que vous feriez avec l'argent?

«Cette question peut en révéler beaucoup sur le système de valeurs de quelqu'un et vous aider à discerner si votre interlocuteur est égocentrique, généreux ou attentionné.»- Jeannie Ingram, une thérapeute conjugale à Nashville, au Tennessee.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.