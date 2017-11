Nicole Kidman livre un discours touchant sur la diversité

Nicole Kidman était présente au gala Glamour Women of the Year Awards lundi soir pour y recevoir un prix. La vidéo de son discours a été publiée sur le site de Glamour.

La réalisatrice Sofia Coppola, avec qui elle a travaillé sur le film The Beguiled, lui a présenté son prix. Kidman l'a embrassée avant de vanter ses mérites. «Premièrement, cette femme-là est un exemple pour toutes celles qui veulent être réalisatrices que vous pouvez le faire. Sofia est le pouvoir féminin», a-t-elle dit.

Kidman a raconté que chez elle, tout le monde était égal. «J'avais une mère féministe, mais j'avais aussi un père qui était soutenant et aimant. C'était à propos de l'union et du support. Je suis très chanceuse d'être le fruit de ces deux parents - soutenants, motivants, encourageants» raconte-t-elle.

Kidman a parlé de ses rôles en tant que soeur, mère, épouse et femme de carrière. «Voici qui je suis et pourquoi je suis ici ce soir. Et je suis au courant que ce n'est pas tout le monde qui a été aussi chanceux que moi» explique-t-elle.

«Autant que nous gravitons, avec tout ce qui se passe dans le monde, à un endroit sécuritaire, vers les gens qui nous ressemblent le plus - je suis convaincue que la galvanisation de nous tous ensemble est essentielle. Je pense vraiment qu'on doit partager l'amour n'importe où où il est nécessaire» admet-elle.

Kidman raconte qu'une des premières choses qu'elle a apprises lors de de son travail avec l'ONU Femmes, pour qui elle est ambassadrice de bonne volonté, c'est l'importance de la solidarité. «Offrons notre soutien et créons du changement. C'est à propos de bâtir des ponts. Les ponts apportent de la compréhension, de l'empathie, du changement...» explique-t-elle.

«Je me sens redevable aux gens dans ma vie qui m'ont formée. Et ça m'a emmenée à ce moment, à cette année. À ma vie et à mon but dans la vie. Ce que je veux dire, c'est merci. Merci de me soutenir et de m'accueillir, pour me permettre d'échouer et de tomber et de me relever. Merci pour le bon amour. Je promets de le partager.»

Quel discours touchant!

VOIR AUSSI: