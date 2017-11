Maxim Roy lance une ligne de bijoux pour une bonne cause

Maxim Roy est actrice, mais elle peut maintenant rajouter designer de bijoux à son CV. En effet, elle a créé une collection en collaboration avec la compagnie de bijoux basée à Chicoutimi Humanity Jewelry, et le résultat est magnifique!

Dans la collection, on retrouve une jolie bague en bronze rehaussée d'une pierre d'eau douce, des pendentifs et des colliers, un bracelet en suède gris et de petites et de grosses boucles d'oreille, entre autres.

C'est une troisième collaboration avec une ambassadrice québécoise pour la marque. En effet, Humanity Jewelry a déjà collaboré avec Catherine Brunet et Andréanne Marquis cette année.

10% des profits des bijoux de la collection Maxim Roy seront remis à ANEB (Anorexie et boulimie Québec), une organisation venant en aide aux personnes atteintes d'un trouble alimentaire.