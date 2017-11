Marc Labrèche imite Valérie Plante avec brio dans ce sketch hilarant

Dans un sketch intitulé House of Valérie, Marc Labrèche imite Claire Underwood et Valérie Plante en grande conversation, et c'est hilarant, d'autant plus que Marc Labrèche joue les deux personnages!

«Mesdames et messieurs bonsoir. Gros automne. Les pervers de tout acabit ont été destitués et maintenant, enfin, les femmes commencent à fracasser le plafond de verre», dit Claire en ouverture, à la Maison-Blanche.

C'est alors qu'on voit une Valérie Plante souriante et enthousiaste, qui crie: «Yé! On tasse les mononcles!»

Claire Underwood, surprise, lui demande qui elle est. «Valérie, nouvelle mairesse de Montréal, je me suis aussi déguisée en Mary Poppins pour l'Halloween.»

Clinton, visiblement pas impressionnée, lui demande quelles sont ses compétences pour occuper ce poste. «J'ai un diplôme en muséologie et un sourire contagieux», répond-t-elle.

Labrèche fait ainsi référence aux critiques véhiculées dans les médias et par le grand public questionnant la personnalité et les compétences de Valérie Plante.

Labrèche imite ainsi Plante en criant, en souriant et en bougeant beaucoup, alors que Claire lui dit de garder son calme. «Beaucoup de travail de magouille vous attend. Il y a toujours des mononcles qui vont s'essayer, mais vous ne les laisserez pas faire, hein? Le vrai pouvoir maintenant, est à nous», lui dit-elle.