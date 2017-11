Les «moulins à épices» d'Amazon ne sont peut-être pas ce que vous imaginez

"Moulins à épices dans un vaste choix sur la boutique Cuisine & Maison". Voilà où l'on peut trouver de quoi moudre ses herbes sur le site d'Amazon. Mais quelles herbes? Toutes les herbes?

C'est très certainement sans se poser cette question que le client ou la cliente qui a acheté ce produit a validé sa commande. Si l'intitulé de ce "moulin multicolore 4 pièces en Alliage Meleuses d'épices, d'herbe de tabac" ne porte pas à confusion, il l'a été pour l'internaute "Souris". Ce dernier a laissé un commentaire le 11 septembre, après avoir reçu sa commande, qui n'est pas passé inaperçu.

C'est un tweet publié par un internaute un mois plus tard qui a révélé la naïveté attendrissante de ce commentaire, partagé et aimé plus de 36 000 fois en moins de deux jours.

Les moulins a épices amazon pic.twitter.com/TiDJilHRVu — karmaaa biiiitch (@selenafghi) 12 novembre 2017

"L'achat de ce moulin m'a valu d'être bien ridicule auprès de mes enfants, jeunes adultes, explique "Souris" dans l'avis qu'elle a laissé sur la page du produit vendu entre 5,99$ et 6,44$ selon la taille, "Meilleure vente" de la rubrique Cuillères-mesure à café. Je m'attendais à acheter un moulin à épices, mais il s'agit en fait d'une effriteuse à... hum... marijuana... Je n'en ai donc aucun usage, ce moulin étant de trop petite taille et peu efficace pour broyer des épices ou autres condiments. Je l'ai conservé, car il est joli, et nous donne l'occasion d'en rire".

A ce produit dont "la destination n'est pas celle qu'on pense", "Souris" a laissé 3 étoiles, équivalent à une appréciation de 3/5.

Un "moulin à épices" qui est loin d'être le seul disponible sur le site d'Amazon dans la catégorie "Cuisine & Maison". Des questions posées par d'autres clients aux vendeurs témoignent en effet d'une certaine ignorance de la réelle utilité de cet objet qu'utilisent les consommateurs de marijuana pour "effriter" leurs têtes de cannabis. "Peut-on l'utiliser pour moudre des grains de poivre?", "Est-il possible de moudre des graines de lin avec?", lit-on.

Une internaute a d'ailleurs expliqué que sa mère "utilise VRAIMENT" un grinder "pour broyer des herbes".

On rigole mais ma mère en a un de la taille d'un CD qu'elle utilise VRAIMENT pour broyer des herbes — ValKettu (@southernlighter) 13 novembre 2017

Contacté par Le HuffPost, Amazon France a affirmé n'avoir aucun commentaire à faire à ce sujet.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.