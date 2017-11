Le chef conservateur Andrew Scheer se présente dans une nouvelle publicité

Les conservateurs fédéraux veulent rehausser le profil de leur nouveau leader, Andrew Scheer. Leur stratégie? Une publicité mettant en vedette Scheer en bon gars qui connaît tout son quartier. En effet, on y voit Scheer se promener dans un parc en banlieue (ou du moins, d'une petite ville) et dire bonjour à des passants qu'il croise. Il salue un couple avec un bébé et une femme assise seule sur un banc. Pendant qu'il parle, on voit un couple passer de l'autre côté.

La publicité agit comme carte de visite pour Scheer. En effet, il se présente: «Bonjour, je suis Andrew Scheer, le nouveau chef du Parti conservateur.»

Son discours est interrompu deux fois alors qu'il dit bonjour aux citoyens et c'est un peu maladroit. On se demande si Scheer a déjà pris des cours de théâtre...

«Les conservateurs veulent voir tous les Canadiens réussir et prospérer. Si d'autres hommes prennent leurs idées des bars et des vedettes, je prends les miennes de l'épicerie et des terrains de soccer», explique-t-il.

La vidéo a été envoyée lundi à tous les membres du Parti conservateur. Hamish Marshall, le directeur de campagne du parti, demande dans le courriel à tous les membres de donner 38 $ afin que cette publicité soit diffusée à la télévision, selon HuffPost Canada. Pourquoi 38 $? Peut-être parce que Scheer a 38 ans, selon le journaliste Ryan Maloney d'HuffPost Canada.

Qui sait, peut-être verrez-vous cette publicité conservatrice au petit écran prochainement...