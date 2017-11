Intolérant au gluten? Vous accusez peut-être le mauvais coupable

À la suite de problèmes intestinaux, vous avez banni le gluten de votre alimentation? Ce n'était peut-être pas une si bonne idée. En effet, une étude publiée le 1er novembre dans la revue Gastroenterology affirme que le coupable pourrait être une autre molécule, bien différente du gluten, rapporte le New Scientist.

Son nom? Fructane. Celle-ci est notamment présente, comme le gluten, dans le blé. Ce qui pourrait expliquer le quiproquo. Pour rappel, avant la "mode" du sans gluten, il y a un trouble bien connu des chercheurs, la maladie coeliaque. Elle touche moins de 1% des Américains, qui sont alors totalement intolérants au gluten.

Sauf que les études montrent que plus de 10% de la population se sent mal après avoir mangé du pain ou des pâtes. Bref, quelque chose à base de blé. Les scientifiques ont donc creusé la question, et soupçonnent depuis quelque temps les "FODMAP", des glucides qui sont fermentables et faiblement absorbés, comme le fructose de certains fruits. Un groupe dont fait justement partie le fructane.

Changement de régime

Des chercheurs de l'université Monash ont donc testé 59 personnes suivant une diète sans gluten, précise le New Scientist. Ils ont été divisés en trois groupes. L'un devait manger des barres de céréales avec gluten, un deuxième avec fructane et le troisième sans aucune des deux molécules (groupe de contrôle). Ni les patients ni les docteurs ne savaient quelle barre était la bonne.

Résultat: les cobayes se nourrissant de céréales avec fructane ont eu 15% de ballonnements et 13% de troubles intestinaux de plus que le groupe de contrôle. À l'inverse, les patients ayant mangé des barres remplies de gluten n'ont pas eu plus de problèmes.

Cela ne veut pas dire que le gluten ne peut jamais être le fautif, hors maladie coeliaque. Simplement, il serait loin d'être le seul coupable. Ce qui pourrait expliquer pourquoi certains patients ne sont pas totalement guéris lors d'une diète sans gluten. S'ils éliminent une bonne partie du fructane en abandonnant le blé, il y en a aussi dans d'autres aliments, comme les oignons et l'ail, précise au New Scientist Jane Muir, co-auteure de l'étude.

A l'inverse, il serait possible pour ces intolérants de manger de la sauce soja, dans laquelle il y a du gluten, mais très peu de fructane. Ou encore du pain au levain, qui élimine également la molécule du blé.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

