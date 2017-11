Le fils aîné du président américain Donald Trump a publié ses échanges avec WikiLeaks après des informations de presse évoquant des contacts secrets avec ce groupe qui a publié les courriels d'Hillary Clinton durant la campagne présidentielle.

Cherchant manifestement à minimiser un article du magazine The Atlantic révélant lundi ces échanges, Donald Trump Jr a dévoilé ce qui constitue selon lui la chaîne "intégrale" de ses échanges avec WikiLeaks en messages privés sur Twitter entre septembre 2016 et juillet 2017.

Le groupe militant cherchait à donner des informations à l'équipe de campagne de M. Trump et augmenter l'impact de ses révélations sur Mme Clinton.

La publication par Trump Jr de ses échanges avec WikiLeaks, également réalisée sur Twitter, montre une douzaine de messages provenant du groupe et ce qu'il a désigné comme "mes 3 réponses spectatulaires".

Here is the entire chain of messages with @wikileaks (with my whopping 3 responses) which one of the congressional committees has chosen to selectively leak. How ironic! 1/3 pic.twitter.com/SiwTqWtykA