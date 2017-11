Ça bouillonne dans les cuisines de Ricardo!

Ricardo et son équipe ne sont décidément pas capables d'avoir des trous à l'agenda. Entre deux productions du magazine le plus lu au Québec, la marque ouvre un deuxième espace boutique-café à Laval, lance une nouvelle collection de textiles des Fêtes et ouvre sa boutique virtuelle juste à temps pour le magasinage de Noël.

On peut retrouver sur le site officiellement en ligne depuis le 14 novembre les accessoires de cuisine, collections décoratives «L'art de la table», ainsi que les livres et les magazines du populaire cuistot. La livraison est offerte gratuitement avec tout achat de plus de 75$. Les retours et échanges s'effectueront par la poste ou en boutique.

Ceux qui ne sont pas friands de magasinage en ligne pourront sinon se rendre au deuxième café Ricardo situé au 150, promenade du Centropolis à Laval. Tout comme au premier établissement de la marque situé à Saint-Lambert, les clients pourront faire des emplettes parmi la horde de produits Ricardo tout en savourant l'une des spécialités de la place. On y retrouve 80 places assises et une terrasse extérieure. L'ouverture officielle est prévue pour le 18 novembre prochain.

Et comme si ce n'était pas assez, Ricardo vient de mettre en marché de quoi habiller votre chez-vous pour les Fêtes. Nappes, napperons, serviettes de table, sacs, calendrier de l'Avent, bas de Noël, coussins aux designs d'inspiration scandinave rappelant les séjours confortables au chalet. Illustrations à caractère végétal et animalier côtoient traditionnels motifs à carreaux dans les teintes de rouge, noir et blanc. De quoi se mettre dans l'esprit des Fêtes!

