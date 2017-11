Un terrain cède à un mètre d'une maison de Saint-Roch-de-Richelieu

Une large portion de terrain s'est affaissée dans la rivière Richelieu à environ un mètre d'une maison unifamiliale à Saint-Roch-du-Richelieu, en Montérégie.

Personne n'était dans la maison lorsque l'affaissement s'est produit, dimanche; il n'y a donc pas eu de blessé.

En raison de l'ampleur de l'affaissement et des risques que la maison soit emportée par un nouvel incident, les personnes qui y habitent ne sont pas encore autorisées à y revenir.

A house is only a few feet from a big landslide in Saint-Roch-de-Richelieu, in Montérégie. Residents have been evacuated. @Global_Montreal pic.twitter.com/eqr8Pipa9v