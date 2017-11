Des femmes se racontent à 14 ans sur Twitter pour sensibiliser au consentement

De nombreuses femmes ont publié sur Twitter des photos d'elles à 14 ans pour souligner l'importance capitale du consentement dans les relations, rebondissant sur les accusations d'attouchement portées contre un magistrat républicain par une femme qui avait 14 ans au moment des faits.

"Il n'y a pas de consentement à 14 ans. Pas en Alabama. Nulle part", a écrit Catherine Lawson pour accompagner une photo d'elle adolescente.

Cette avocate de Caroline du Nord (sud-est) est la première à avoir utilisé le hashtag #MeAt14 ("Moi à 14 ans"), utilisé pour souligner l'innocence des adolescentes de cet âge et pour dénoncer les agissements supposés de Roy Moore, magistrat de l'Alabama (sud) et candidat à un très convoité siège de sénateur à Washington.

People share photos of themselves at 14 to condemn Roy Moore and his defenders #MeAt14 https://t.co/tu14TRUkWO pic.twitter.com/tBUauON58A