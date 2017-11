De nouvelles «Expéditions extrêmes» à Z

On se souviendra du pénible passage de Martin Perizzolo à Expédition extrême, l'an dernier. Pénible pour lui, en fait ; car, pour les téléspectateurs, c'était du bonbon!

C'est que l'humoriste avait fait grandement jaser pour sa réaction colérique, voire hystérique, dans un contexte de plein air, doit-on le préciser, aux conditions extrêmes, comme le veut le titre de l'émission, qui en aurait probablement fait disjoncter plusieurs. Perizzolo a même utilisé son expérience pour y asseoir l'un des numéros de son premier one man show, Nous.

La chaine Z lancera ce mercredi 15 novembre, la deuxième saison d'Expédition extrême. Le concept du docu-réalité animé par Francis Bouillon est toujours le même : des personnalités testent leurs capacités de survie à l'extérieur en recréant des situations périlleuses, ou carrément dramatiques, réellement vécues par des Québécois, dont les témoignages servent à assembler les mises en scène.

Escalader des parois vertigineuses, se perdre en forêt, demeurer coincé dans une montagne après une avalanche, affronter des rapides tumultueux : nos participants doivent avoir les nerfs solides et ne pas avoir froid aux yeux! En plus de Francis Bouillon, l'aventurier Frédéric Dion aide nos téméraires têtes d'affiche à s'orienter et à prendre des décisions judicieuses, selon les lieux et les écosystèmes croisés.

Qui, de Sarah-Jeanne Labrosse, Jean-François Breau, Sébastien Delorme, Mario Jean, Joël Legendre, Véronique Claveau, Anne-Marie Losique, Jean Pascal et Bruny Surin, qui se sont tous prêtés à l'exercice d'Expédition extrême pour cette deuxième année, se démarquera, cette fois? Lesquels seront les plus braves, lesquels craqueront? Revivra-t-on un épisode «à la Perizzolo»?

Expédition extrême et ses tableaux pas du tout bucoliques avaient fait bonne figure en termes de cotes d'écoute à Z l'an dernier, rassemblant en moyenne 250 000 téléspectateurs par semaine, en comptant toutes les rediffusions. Le rendez-vous de sensations fortes s'était ainsi hissé dans le palmarès des cinq titres les plus populaires de l'automne 2016 à Z.

Les neuf nouveaux épisodes d'Expédition extrême sont réalisés par Guillaume Sylvestre, qui était aussi derrière le premier volet, et qui présente ces jours-ci son documentaire DPJ aux Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal (RIDM). La série est une production de Lustitia. Lisez ou relisez ici notre entrevue réalisée avec Francis Bouillon l'an dernier pour le projet.

Expédition extrême, le mercredi, à 20h, à Z. En rediffusion le vendredi à 8h, le samedi à 18h, le dimanche à 22h, le mardi à 16h et le mercredi à 11h.

