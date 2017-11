Cette YouTubeuse a fait sa routine du matin dans le Space Mountain de Disneyland Paris

Quand elle ne poste pas de vidéo sur Youtube, c'est sur Twitter que Mathilde Esnault sévit. Après avoir inscrit sur Tinder Elizabeth Bennet, l'héroïne d'"Orgueil et préjugés", la Youtubeuse a décidé de partager sur le réseau social ses séjours à Disneyland Paris.

Et Mathilde n'est pas du genre à se faire prendre en photo de façon traditionnelle, un sourire forcé sur le visage ou à hurler à gorge déployée. Détentrice, comme sa sœur, d'une carte annuelle pour le célèbre parc d'attractions parisien, la Youtubeuse a décidé d'ajouter un peu d'originalité à ses photos souvenirs. C'est ainsi qu'elle a eu l'idée de reproduire sa routine beauté du matin dans le Space Mountain. Et le résultat vaut le coup d'œil.

J'ai réussi à reproduire toute ma routine beauté dans un Space Mountain !!!!!!

REP À ÇA SANANAS !!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/TJp1htYnFC — Les Légendes de Mathilde (@Sorokine_) 12 novembre 2017

La Youtubeuse a dévoilé au HuffPost les coulisses de ses quelques clichés: "Je suis allée à Disneyland Paris cinq fois en un an et j'ai fait une photo voire deux à chaque fois. Il n'y a pas eu de ratés, j'étais surprise mais j'ai bien ri. Même les employés du parc ont trouvé ça drôle."

Toutes les photos n'ont pas été prises dans le Space Mountain raconte Mathilde: "Certaines viennent du Rock 'n' Roller Coaster avec Aerosmith, notamment celle avec le rouge à lèvres et le miroir. C'était la plus compliquée parce qu'il fallait que je tienne le rouge et le miroir tout le long. J'avais un peu peur de les lâcher, ce qui aurait été dangereux vu la vitesse à laquelle va l'attraction. Surtout que je voulais que la photo soit bien faite alors je devais pas bouger. Résultat, j'ai serré le miroir comme une malade. Mais aucune inquiétude: le rouge à lèvres s'en est sorti sans séquelles et je n'ai rien perdu dans les attractions".

La dernière photo prise date du samedi 11 novembre: "C'est celle où on me voit dormir" ajoute-elle.

La Youtubeuse met même au défi la blogueuse Sananas qui met souvent en ligne ses "routines beauté": "J'avais déjà mis un tweet sur EnjoyPhœnix et que je veux pas du tout attaquer les blogueuses de façon méchante. Je les aime bien ces blogueuses elles sont marrantes." Mathilde a trouvé une manière innovante de leur rendre hommage.

Joue la comme enjoy phœnix pic.twitter.com/JJJJITApkC — Les Légendes de Mathilde (@Sorokine_) 4 novembre 2017

Comme nous le confie Mathilde, tout est parti d'une blague lors de ses précédentes visites au parc: "J'avais mon agenda dans ma poche et on montait dans Space Mountain. Je me suis dite que j'allais faire semblant de lire pour faire rire ma sœur. Elle a rien vu. On est sorti de l'attraction, on a regardé la photo sur l'écran et elle a rigolé. J'avais réussi. J'ai donc décidé de faire une photo drôle au moins à chaque fois qu'on venait à Disney, c'est devenu une sorte de tradition."

En juillet dernier, Mathilde avait publié une première série de photos sur Twitter.

Moi qui lit un ouvrage dans Space Mountain à propos de moi qui lit un ouvrage dans Space Mountain.

Je suis un génie incompris #inceptionpic.twitter.com/BVeohwzwnd — Les Légendes de Mathilde (@Sorokine_) 22 juillet 2017

La carte annuelle de Mathilde est arrivée à expiration le 12 novembre et elle ne compte pas en reprendre une nouvelle: "On va faire une pause cette année! Il faut que je trouve autre chose. Mais on avait commencé à s'habiller en princesse en visitant des châteaux de la Loire alors je crois qu'on va faire ça," livre la jeune femme.

Aux États-Unis, la pratique est assez répandue. On trouve de très nombreuses photos sur les réseaux sociaux où les amateurs de sensations fortes se mettent à scène dans leurs attractions favorites... et autant dire qu'ils vont loin. Très loin.

They were playing Monopoly during the Splash Mountain ride pic.twitter.com/m4GkeoIzOl — Hey, im poppy (@MrEngie) 12 juillet 2015

"Nous jouons au Monopoly dans la Splash Mountain"

Anyone want to meet me on Splash Mountain for a game of Smash Bros. ? pic.twitter.com/NlWsZ3p53z — Chris Hodge (@TwiGGyPrime) 25 mai 2015

"Quelqu'un pour une partie de Smash Bros. dans le Splash Mountain?"

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.