7 séismes les plus destructeurs des dernières années

Le tremblement de terre de magnitude 7,3 qui a frappé la région frontalière entre l'Iran et l'Irak dimanche a fait plus de 400 morts, rappelant d'autres séismes qui ont détruit des régions du monde et enlevé la vie à des milliers de personnes.

Iran et Irak – 12 novembre 2017 – Magnitude 7,3

En plus de tuer 407 personnes, le tremblement de terre a blessé 7000 habitants, en Iran uniquement. Selon l'Institut de géophysique de l'Université de Téhéran, le séisme a été suivi par plus de 120 secousses, les plus fortes atteignant 4,7 sur l'échelle de Richter.

Mexique – 19 septembre 2017 – Magnitude 7,1

Pas plus tard qu'il y a deux mois, le Mexique vivait une catastrophe alors que plus de 330 personnes perdaient la vie après que le sol ait tremblé. La capitale du pays a été particulièrement touchée, où de nombreux immeubles se sont écroulés. Par chance, la chienne Frida a grandement aidé à retrouver des survivants dans les décombres.

Italie – 24 août 2016 – Magnitude 6,2

Pas moins de 267 personnes ont perdu la vie après une violente secousse dans le centre de l'Italie. Un Canadien faisait d'ailleurs partie des victimes. La communauté d'Amatrice a été la plus touchée par le phénomène naturel. De plus, la terre a de nouveau tremblé quelques mois plus tard, mais avec une moins grande intensité.

Équateur – 16 avril 2016 – Magnitude 7,8

Le bilan a été très lourd au lendemain d'un séisme qui a vibré partout en Équateur. Plus de 640 personnes sont décédées, sans compter 130 disparus et plus de 12 000 blessés. "113 personnes ont pu être secourues, un chiffre extraordinaire qui fait que tout cela a valu la peine", avait déclaré le président équatorien Rafael Correa. Deux Québécois avaient réussi à s'en sortir, un père et sa fille, alors que la mère et le fils y avaient laissé leur vie.

Népal – 25 avril 2015 – Magnitude 7,8

Le Népal a été défiguré par cet imposant séisme faisant 8500 morts. Reconstruire le pays est une affaire de milliards de dollars. Ottawa avait d'ailleurs débloqué un fonds d'urgence de 5 M$.

Turquie – 24 mai 2014 – Magnitude 6,9

Le tremblement de terre est survenu dans la mer Égée, mais les répercussions ont été dévastatrices pour la Turquie, enregistrant 266 décès. L'impact a également été ressenti dans le nord de la Grèce.

Japon – 11 mars 2011 – Magnitude 9

Le séisme le plus dévastateur de la décennie, faisant au-delà de 18 000 morts et disparus. C'est ce tremblement de terre qui a entraîné l'accident nucléaire de Fukushima. Les pertes financières du désastre ont été chiffrées à 210 milliards de dollars.

À voir aussi: